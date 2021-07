Kalajoen maastopalon sammutustyöt jatkunevat päiviä: "Maasto kivikkoista, louhikkoista ja turveperäistä"

Suurimpana haasteena Kalajoen paloalueella on ollut maasto, joka on ollut muun muassa vaikeakulkuista.

– Palaneella alueella maasto on kivikkoista, louhikkoista, se on turveperäistä. Turveperäisyys tarkoittaa sitä, että se on voinut pureutua syvemmälle maaperään, pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoo STT:lle tiistain puolella alkuyöstä.