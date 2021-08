Pelastusjohtaja Kalajoen metsäpaloista: Tästä historiallisesta syystä tulipalo alueella on erittäin hankala sammuttaa

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoo, että tilanne paloalueella on tällä hetkellä hyvin rauhallinen ja vakaa

– Parasta aikaa sammutetaan niitä palopesäkkeitä, mitä siellä on ympäri aluetta. Sammutustyötä voidaan tehdä enää päivänvalossa, koska yöllä on liian vaarallista liikkua siellä louhikkoisessa ja mustassa maassa, Haapanen sanoo.

Maasto on Haapasen mukaan pelastuslaitoksen näkökulmasta äärimmäisen hankala. Alueella on jääkauden jäljiltä pirunpeltokivimuodostelmia, joka on kivikkoista.