Maastopalojen määrä jo kuusinkertainen viime vuoteen verrattuna, varoitukset kaikuneet kuuroille korville: "Viikoittain savustukseen, grillaamiseen tai roskien polttoon liittyviä tapauksia"

Vuosina 2017–2019 maastopaloista on tehty heinäkuussa keskimäärin reilut 500 hälytystä. Eniten maastopaloja syttyy yleensä keväällä ja alkukesästä.

Tämän vuoden toukokuussa maastopaloja oli selvästi aiempia vuosia vähemmän. Pelastuslaitoksen tietoon on tullut tämän vuoden toukokuussa 314 maastopaloa. Vuosina 2017–2019 toukokuussa syttyi keskimäärin hieman alle 870 maastopaloa.

Grillin tai roskanpolton sytyttämästä metsästä ilmoitetaan aina poliisille

Pohjois-Karjalassa maastopaloja oli keväästä ja alkukesästä hieman enemmän, jonka jälkeen tilanne on hieman rauhoittunut, kertoo pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Ville-Petteri Pulkkinen.

Salamoinnin seurauksena paloja on syttynyt Pohjois-Karjalassa tänä vuonna enemmän kuin aiempina vuosina keskimäärin. Sen sijaan ihmiset näyttävät Pulkkisen mukaan ottaneen varoitukset maaston kuivuudesta tosissaan, koska ihmisten aiheuttamia paloja on tänä kesänä ollut viime vuotta vähemmän.

Parantamisen varaa palopäällikön mukaan kuitenkin on.

– Kyllä meillä viikoittain on ollut sellaisia tapauksia, joissa ihmisen toimilla on maastopalo aiheutettu, on ollut savustamisia, grillaamisia ja myös roskien polttoon liittyviä tapauksia.