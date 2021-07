Kalajoen maastopalo levinnyt yhä laajemmalle alueelle – pelastusjohtaja: "Se kasvoi mielettömän nopeasti"

Haapanen avaa, että paloalueen koon arviointia niin maasta kuin ilmasta vaikeuttaa savu, minkä takia täysin tarkka tieto paloalueen koosta saadaan vasta palon sammuttua.Maastoa on palanut Kalajoella sunnuntaista saakka. Palon syttymissyystä ei ole tietoa.

Pelastuslaitoksen pumppuja ja letkuja jäi liekkeihin

Yöllä tyynen sään aikana varaudutaan kovempiin tuuliin

Pelastuslaitoksen tavoitteena on pyrkiä rajoittamaan palon leviäminen aamuun mennessä ja valmistautua päivälle ennustettuihin puuskatuuliin. Tuulet ovat tyyntyneet yöksi.

– Tavoite meillä on, että saataisiin tehtyä, kaivettua ja rakennettua sellainen rajoituslinja tyynten tuulten aikana, että kun aamulla tuulet nousevat, rajoituslinjat pysyttäisiin pitämään, Haapanen sanoo.

– On tärkeää, että saadaan palokäytäviä tehtyä, saadaan ennakkoon kasteltua maata.

Myös maasto vaikuttaa siihen, miten palo leviää. Palo on nyt levinnyt sammuttamisen kannalta erittäin hankalassa maastossa. Turvepohjaisessa maastossa palo pureutuu syvälle. Haapasen mukaan alueella on hakkuuaukeita, hakkuujätettä ja pöllipinoja, jotka syttyessään levittävät paloa.

Sammutustöissä apuna myös yksityisten traktorikalustoa

Puolilta öin lähetetyssä tiedotteessa kerrottiin, että sammutustehtävissä on mukana yli sata ihmistä. Huomiselle on hälytetty nykyisten resurssien lisäksi apua Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pelastuslaitoksilta. Paikalle on tulossa myös lisävoimia Uudenmaan Espoon vapaaehtoispalokunnasta.