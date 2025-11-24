Amerikansuomalainen yhdistetyn urheilija Annika Malacinski syytti Instagramissa tehdyssä julkaisussaan kansainvälistä olympiakomiteaa (KOK) syrjinnästä.

24-vuotias Malacinski on puoliksi suomalainen ja hän on voittanut vuosina 2019 ja 2021 Suomen mestaruudet yhdistetyn kesä-SM-kisoissa. Hän kuitenkin edustaa kansainvälisissä kilpailuissa Yhdysvaltoja, jonka mestaruuden hän on voittanut kahdesti. Malacinski on ollut yksi aktiivisimpia yhdistetyn puolestapuhujia olympialaisten kohdalla. Naisten yhdistetty ei ole mukana olympialaisten ohjelmassa.

– Unelmani on viety minulta. Ei taitojeni, vaan sukupuoleni takia, Malacinski kirjoitti Instagramissa.

– Se tuntuu siltä, kuin joku sylkisi kasvoillesi. Kuin joku työntäisi sinut alas ja sanoisi, että et ole tarpeeksi hyvä ollaksesi eliitin joukossa, Malacinski sanoi Dagbladetille.

Malacinski lataa kovaa kritiikkiä KOK:n suuntaan ja kutsuu toimintaa syrjinnäksi.

– Se on erittäin tuskallista. Siksi haluan omistaa tämän vuoden taisteluun asiamme puolesta ja tehdä kaikkeni muutoksen aikaansaamiseksi. En välitä, kenet suututan. Jos KOK pitää minua uhkana, en välitä. Haluan, että he ottavat meidät vakavasti, Malacinski totesi.

Miesten yhdistetty on mukana olympiaohjelmassa ja yhdistetty on ainoa laji, jossa on vain toinen sukupuoli mukana.

– Se on vaikeaa. Itkin, kun laitoin julkaisun. Noin 30 naista odottaa pääsyä mukaan. On olemassa komitea, joka tuhoaa unelmani, Malacinski kertoi.