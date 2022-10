Ampumahiihdon olympiavoittaja latasi rajua tekstiä urheilupomosta – "Venäjän paras ystävä"

Venäläiset ja valkovenäläiset ovat olleet suljettuna kansainvälisistä kilpailuista Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Aiemmin kohua aiheutti spekulaatiot siitä, että maiden urheilijat voisivat palata takaisin kilpailuihin. FISin johtokunnassa vaikuttava Martti Uusitalo tyrmäsi MTV Urheilulle väitteet mahdollisesta paluusta. Samuelssonin mielestä keskusteleminen aiheesta on naurettavaa.

– Sen jälkeen osoittautui, että monet urheilijat, muistakin lajeista käyttäytyivät todella Venäjä-myönteisesti. Urheilua käytettiin propagandan levittämiseen. Monet urheilijat ovat poseeranneet Putinin kanssa ja tiedämme, että monet Venäjän urheilujohtajat ovat läheisiä poliittisen johdon kanssa. Silloin tilanne on mielestäni melkoisen yksinkertainen, Samuelsson sanoi.

– Hänhän ollut Venäjän paras ystävä dopingskandaalin ja nyt sodan kautta. Pohdiskelen vain, että mistä hän on saanut tämän Venäjä-myönteisen linjan, johon hän aina palaa. Se on mielestäni todella outoa, Samuelsson totesi.

Venäläsurheilijat eivät ole saanet kilpailla kaksissa viime talviolympialaisissa omalla lipullaan dopingskandaalin myötä. Samuelssonin mielestä tämä on ollut liian kevyt rangaistus.

– Se on ratkaisu, joka on ollut olemassa dopingskandaalien aikana. Se ei mielestäni ole ollut tarpeeksi tuntuva. Tiedän, kun itse olen olympialaisissa, niin sillä ei ole mitään väliä, että asuissa lukee Venäjän olympiakomitea, kaikki tietävät, että kyse on Venäjästä, Samuelsson sanoi.