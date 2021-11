Olympiavoittajilta ankaraa kritiikkiä Pekingin kisoille: "Olen menettänyt luottamuksen täysin"

Yli 180 ihmisoikeusjärjestöä on rohkaissut maita boikotoimaan Pekingin talviolympialaisia Kiinan ihmisoikeusrikkomuksien vuoksi. Samuelsson kirjoitti Twitterissä, että kansainvälisen olympiakomitean (KOK) tehtävänä ei välttämättä ole ratkaista Kiinan ihmisoikeustilannetta, mutta se on kuitenkin heidän vastuulla, että olympialaisia ei olisi alkujaankaan pitänyt järjestää Kiinassa.

– Olen menettänyt luottamuksen täysin KOK:iin.Toivoisin, että emme menisi sinne. Se ei ole olympialaisten arvojen mukaista, että meillä on kisat Kiinassa. Tilanne on tullut sen vuoksi tällaiseksi, että miten KOK hallitsee olympialaisia. Kisat ovat niin suuret, että melkein vain diktatuureilla on varaa järjestää ne. Näiden kisojen alla ei ollut yhtään demokraattista maata, joka haluaisi järjestää ne ja siihen on syynsä, Samuelsson sanoi TT:lle.