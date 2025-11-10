



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Suomalaisurheilijasta lupaavia merkkejä uuden maailmancup-kauden alla – "Ei ole vain uhoa" Otto Niittykoski, 24, haluaa nousta yhdistetyn uudeksi suomalaistähdeksi. Julkaistu 10.11.2025 10:54 MTV URHEILU – STT Yhdistetyn urheilija Otto Niittykoski lausui lokakuussa Hiihtoliiton mediatilaisuudessa tavoitteen. Hän aikoo haastaa ja päihittää lajin kotimaiset ikiveturit Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen. Herola, 30, ja Hirvonen, 29, toivottavat 24-vuotiaan Niittykosken enemmän kuin tervetulleeksi kärkikahinoihin. – Pitkän, pitkän aikaa on pyöritty niin, että kaverina on ollut Eero tai ei ketään. Koko porukan kannalta olisi todella tärkeää, että maailman terävintä kärkeä lähelle saataisiin joku uusi suomalaisurheilija. Otolla on potentiaalia siihen, Herola painottaa STT:lle. Mutta mihin muut suomalaislupaukset hupenevat, ja miksi matka kansainväliselle aikuishuipulle tyssää, vaikka Herolaa ja Hirvosta nuoremmista suomalaisista esimerkiksi Arttu Mäkiaho ja Perttu Reponen menestyivät erinomaisesti nuorten arvokilpailuissa? Maajoukkueen päävalmentaja Antti Kuisma ei ota kantaa yksittäisten urheilijoiden ratkaisuihin, mutta avaa suomalaisten tilanteen isoa kuvaa. – Osalla urheilijoista voi olla se, että aika nuoresta asti on tehty asioita tosissaan. Kun tullaan 25 vuoden ikään, on harjoiteltu kohta 15 vuotta ammattimaisesti. Ruuvi alkaa olla loppuun asti kiristetty, Kuisma sanoo. Maajoukkuemiehet tasapainottelevat opiskelujen ja urheilun välillä. Osa on tehnyt urheilu-uran lomassa myös töitä, kuten oikeustieteiden opiskelija Wille Karhumaa, joka piti välillä tauon urheilusta. Myös muilla riittää mietittävää ajankäytössään. Juna menee nopeasti





Yhdistetyssä hallitsevat Itävalta, Norja ja Saksa, joita etenkin Japani ja Suomi haastavat.

Kuisma myöntää, että suomalaiset ovat jäljessä Keski-Euroopan urheilijoista jo ennen yhtään kisahyppyä tai hiihto-osuutta.

– Keski-Euroopassa maajoukkuetason urheilijat pystyvät urheilemaan ammattimaisesti lukiovaiheen jälkeen. He ovat täysin valtion leivissä ja keskuksissa ja saavat toimeentulon.

Mahdollisuudet myös vanhemmalla iällä tehtävään läpimurtoon ovat paremmat.

– Siellä voi nousta kolmekymppisenä maailman huipulle, kun aika on kypsä.

– Meillä tilanne on se, että jos et ole 20-vuotiaana maailman huipulla, juna on mennyt. On pakko lähteä opiskelemaan ja tehdä isoja valintoja. Menetämme paljon potentiaalisia tulevaisuuden menestyjiä.

Kuisma tietää, että opiskelun, työn ja urheilun yhdistämisessä raja tulee jossain kohdassa vastaan. Varsinkin, jos tavoitteet ladulla ja mäessä eivät täyty ja palkintona on vain köyhyysrajalla kituuttaminen.

– Meillä on tosi fiksuja urheilijoita, joilla on tavoitteita muunkin elämän puolella. Jos urheilussa on ollut vaikeaa, toimeentulo on ollut vaikeaa ja on ollut terveyshaasteita, on älyttömän helppo siirtää panokset opiskeluun ja muuhun elämään.

Polku muuttuu monella epäselväksi akatemiavaiheen jälkeen, 20 ikävuoden hujakoilla.

– Täytyy nostaa hattua niille, jotka siinä vaiheessa pystyvät tekemään hommaa vielä täysipäiväisesti ja täysipäisesti.

Valoisat kausinäkymät

Kuisma on tyytyväinen miesten ja naisten maajoukkueiden syksyn leirijaksoihin. Hän muistuttaa, että tuloksia pitää tehdä myös kilpailuissa, kun miesten maailmancup käynnistyy marraskuun lopussa Kuusamon Rukalla ja naisten maailmancup joulukuun alussa Norjan Trondheimissa.

Päävalmentaja odottaa tuloksia myös Niittykoskelta.

– Hän on mennyt pienin askelin eteenpäin. Jos hyppäämisen näkökulmasta katsotaan, niin varmasti hän pystyy haastamaan Eeroa ja Ilkkaa. Välillä Otto on ollut mäessä paras suomalainen.

– Hiihtopuoli on toinen tarina. Otto on äärimmäisen nopea, mutta kestävyyspuolta pitää rakentaa. Kun hän pystyy harjoittelemaan terveenä ja järkevästi, menee hiihtopuoli varmasti eteenpäin, ja hän pääsee haastamaan. Potentiaalia on vielä käyttämättä.

Herola on mielissään, että koko maajoukkueporukka on nostanut tasoaan. Hirvonen on valmis luopumaan jopa olympiapaikasta, jos nuoremmat ovat parempia ja ansaitsevat matkalipun Milano-Cortinaan.

– Eivät Oton puheet ole vain uhoa. On todella positiivinen asia, ettei ole vain minä ja Ilkka, joiden voi odottaa pärjäävän. Olemme vetäneet junaa kohta kymmenen vuotta.

Yhdistetyn maailmancup käynnistyy 27. marraskuuta Rukalla.