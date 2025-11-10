Yhdistetyn urheilija Otto Niittykoski lausui lokakuussa Hiihtoliiton mediatilaisuudessa tavoitteen. Hän aikoo haastaa ja päihittää lajin kotimaiset ikiveturit Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen.
Herola, 30, ja Hirvonen, 29, toivottavat 24-vuotiaan Niittykosken enemmän kuin tervetulleeksi kärkikahinoihin.
– Pitkän, pitkän aikaa on pyöritty niin, että kaverina on ollut Eero tai ei ketään. Koko porukan kannalta olisi todella tärkeää, että maailman terävintä kärkeä lähelle saataisiin joku uusi suomalaisurheilija. Otolla on potentiaalia siihen, Herola painottaa STT:lle.
Mutta mihin muut suomalaislupaukset hupenevat, ja miksi matka kansainväliselle aikuishuipulle tyssää, vaikka Herolaa ja Hirvosta nuoremmista suomalaisista esimerkiksi Arttu Mäkiaho ja Perttu Reponen menestyivät erinomaisesti nuorten arvokilpailuissa?
Maajoukkueen päävalmentaja Antti Kuisma ei ota kantaa yksittäisten urheilijoiden ratkaisuihin, mutta avaa suomalaisten tilanteen isoa kuvaa.
– Osalla urheilijoista voi olla se, että aika nuoresta asti on tehty asioita tosissaan. Kun tullaan 25 vuoden ikään, on harjoiteltu kohta 15 vuotta ammattimaisesti. Ruuvi alkaa olla loppuun asti kiristetty, Kuisma sanoo.
Maajoukkuemiehet tasapainottelevat opiskelujen ja urheilun välillä. Osa on tehnyt urheilu-uran lomassa myös töitä, kuten oikeustieteiden opiskelija Wille Karhumaa, joka piti välillä tauon urheilusta. Myös muilla riittää mietittävää ajankäytössään.