Brasiliassa alkavaan YK:n ilmastokokoukseen odotetaan jälleen jopa 50 000 osallistujaa. Kokouksen asialistalla ovat muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen, fossiilisista polttoaineista luopuminen ja päästövähennysten riittämättömyys.

Maailman ilmastoneuvottelijat kokoontuvat tällä kertaa Brasilian Belémiin. Kokoukseen odotetaan jopa 50 000 osallistujaa. Ennen kokousta valtioiden oli määrä ilmoittaa uusista, entistä kunnianhimoisemmista päästövähennyssitoumuksista. Läheskään kaikki valtiot eivät ole uusia lupauksia antaneet ja annettujenkin lupausten taso on täysin riittämätön.

– Hyvin harvalla maalla on tässä vaiheessa sellainen tavoite, joka vastaa 1,5 asteen tavoitteeseen. Eri tutkimuslaitokset ovat nostaneet kaksi maata esiin, joiden uusi tavoite vastaisi 1,5 asteeseen ja ne ovat Iso-Britannia ja Norja, toteaa Suomen pääneuvottelija Marjo Nummelin ympäristöministeriöstä.

– Luulen, ettei samppanjapulloja tarvitse avata tämänkään kokouksen jälkeen, mutta täytyy muistaa, missä maailmanpoliittisessa tilanteessa ollaan. Maat ovat jo tehneet omat kantansa valmiiksi ennen kokoukseen tulemista ja sen pohjalta voidaan päätellä, että riittäviä päästövähennystoimia ei tulla saamaan kasaan, huomauttaa Greenpeacen ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen.