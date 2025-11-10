Brasiliassa alkavaan YK:n ilmastokokoukseen odotetaan jälleen jopa 50 000 osallistujaa. Kokouksen asialistalla ovat muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen, fossiilisista polttoaineista luopuminen ja päästövähennysten riittämättömyys.
Maailman ilmastoneuvottelijat kokoontuvat tällä kertaa Brasilian Belémiin. Kokoukseen odotetaan jopa 50 000 osallistujaa. Ennen kokousta valtioiden oli määrä ilmoittaa uusista, entistä kunnianhimoisemmista päästövähennyssitoumuksista. Läheskään kaikki valtiot eivät ole uusia lupauksia antaneet ja annettujenkin lupausten taso on täysin riittämätön.
– Hyvin harvalla maalla on tässä vaiheessa sellainen tavoite, joka vastaa 1,5 asteen tavoitteeseen. Eri tutkimuslaitokset ovat nostaneet kaksi maata esiin, joiden uusi tavoite vastaisi 1,5 asteeseen ja ne ovat Iso-Britannia ja Norja, toteaa Suomen pääneuvottelija Marjo Nummelin ympäristöministeriöstä.
– Luulen, ettei samppanjapulloja tarvitse avata tämänkään kokouksen jälkeen, mutta täytyy muistaa, missä maailmanpoliittisessa tilanteessa ollaan. Maat ovat jo tehneet omat kantansa valmiiksi ennen kokoukseen tulemista ja sen pohjalta voidaan päätellä, että riittäviä päästövähennystoimia ei tulla saamaan kasaan, huomauttaa Greenpeacen ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen.
Belémin ilmastokokouksen valmistelukokous järjestettiin lokakuussa Brasiliassa.Reuters
Sopeutuminen, sademetsät ja päästövähennykset
Puheenjohtajamaa Brasilia on nostanut kokouksen pääaiheeksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen. Lisäksi se yrittää saada lisää rahaa sademetsien suojeluun. EU-maat haluavat myös keskustelua päästövähennysten riittävyydestä ja fossiilisista polttoaineista luopumisesta.
– Toivottavasti jonkinlainen neuvoteltu lopputulema tulee siitä, että enemmän toimia ja nopeampia toimia tarvitaan. Ja myös se, että fossiilisista polttoaineista energiasektorilla irtaantuminen saadaan vauhdittumaan. Keskeistä on, että myös päästövähennyksistä ja niiden riittävyydestä neuvotellaan, mutta se isoin kysymys, mikä neuvotteluagendalla on ja joka on Brasilialle erityisen tärkeä, on sopeutuminen, listaa Nummelin asioita, joista hän toivoisi päätöksiä ilmastokokoukselta.
– Kaikkein tärkeintä olisi vauhdittaa päästövähennyksiä, koska etenemistahti on yhä liian hidas. Käytännössä, mitä voidaan saada, on uusia toimia metsäkadon pysäyttämiseksi, sopeutumistoimien vauhdittamiseksi ja askelia eteenpäin energiamurroksen suhteen, irti fossiilisista polttoaineista, uskoo Kosonen.
Havainnekuva Brasilian Belémissä järjestettävien ilmastoneuvottelujen kokouspaikasta.Reuters
Yritykset, kaupungit ja osavaltiot toimivat
Vaikka ilmastonmuutoksen torjunta ei juuri nyt näytä kuuluvan maailman johtajien suurimpiin huolenaiheisiin, edistystä kuitenkin tapahtuu.
– Kannattaa kääntää katseita niihin käytännön toimijoihin, kaupunkeihin, yrityksiin, osavaltioihin, jotka taistelevat näiden asioiden kanssa ihan eri konkretian tasolla. Lähes kaikki nämä muutkin ongelmat, joiden kanssa maailman johtajat painivat, liittyvät tavalla tai toisella ilmastokriisiin eli ne tulevat takaisin joka tapauksessa, muistuttaa Kosonen.
Ilmastoneuvottelujen aikana nähdään yleensä lukuisia mielenosoituksia. Kuva Greenpeacen mielenosoituksesta Belémin ilmastokokouksen valmistelukokouksen aikana.MTV
Pariisin sopimus ei ole hyödytön
Pariisin ilmastosopimus täyttää joulukuussa 10 vuotta. Maailmaa se ei ole pelastanut, mutta ilman sitä olisimme matkalla vieläkin kuumempaan tulevaisuuteen. Nykyisillä päästövähennyslupauksilla ilmasto lämpenisi 2,5 asteella vuosisadan loppuun mennessä.
– Ennen Pariisia lämpeneminen näytti vielä paljon huolestuttavammalta kuin nyt. Näytti, että ollaan menossa kohti 4-5 asteen lämpenemistä, mutta toki ollaan edelleen kaukana Pariisin sopimuksen tavoitteista pysäyttää ilmastonmuutos 1,5-2 asteeseen, sanoo Nummelin.
– Ottaen huomioon maailmanpoliittisen tilanteen, niin se on yllättävän hyvin voimissaan. (Donald) Trump käveli ulos sopimuksesta ja varmaan oletti, että muitakin lähtisi mukaan, mutta eipä lähtenyt. Ja jälleen maailman valtiot kokoontuvat ratkomaan näitä ongelmia, pohtii Kosonen.