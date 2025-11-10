Tavoitteesta kiinni pitäminen vaatisi välittömiä, syvälle meneviä ja kestäviä leikkauksia päästöihin sekä hiilidioksidin poistamista ilmakehästä.
YK:n ilmastosopimuksen vuosittainen osapuolikokous alkoi Brasilian Belemissä.
Maapallon lämpeneminen ylittää Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeksi asetetun 1,5 asteen rajan esiteolliseen aikaan verrattuna lähes täydellä varmuudella lähitulevaisuudessa. Näin totesi YK:n ilmastonmuutospaneelin IPCC:n johtaja Jim Skea Brasilian ilmastokokouksen yhteydessä maanantaina.
– On lähes väistämätöntä, että 1,5 asteen globaali lämpeneminen ylitetään lähitulevaisuudessa, ja tämän syynä on kiistatta se, että ilmastotoimet viime vuosina ovat olleet riittämättömiä, ja seurauksena kasvihuonekaasupäästöt ovat jatkaneet kasvuaan, Skea sanoi videoviestissään kokouksen osallistujille
YK:n ilmastosopimuksen vuosittainen osapuolikokous COP30 alkoi maanantaina Brasilian Belemissä. Kokous jatkuu ainakin 21. marraskuuta asti. Suomen delegaatiota kokouksessa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).
Brasilia: Ilmastonmuutos on tätä päivää
Isäntämaa Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva peräänkuulutti kokouksen aluksi sitä, että maailman on yhdistettävä voimansa ja taltutettava ilmastonmuutoksen ja tieteen epäilijät siitäkin huolimatta, että Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin toisella kaudella kääntänyt tälle selkäänsä.
– Ilmastonmuutos ei ole enää tulevaisuuden uhka, se on tämän hetken tragedia, Lula sanoi.
Yhdysvallat on jättäytynyt kokonaan pois ilmastokokouksesta. Presidentti Trump tunnetaan ilmastonmuutoksen epäilijänä ja fossiilisten polttoaineiden ystävänä.
Etukäteen Belemin kokouksen keskiöön ovat nousseet maiden uudet päästövähennyssitoumukset. Kokous osuu viisivuotissykliin, jona Pariisin sopimuksen allekirjoittaneiden maiden tulisi antaa vuoteen 2035 tähtäävät sitoumuksensa. EU pääsi sopuun omasta päästövähennyssitoumuksestaan viime viikolla.
Ilmastokokousta edelsi viime viikon lopulla Belemissä pidetty valtionjohtajien huippukokous. Suomea kokouksessa edusti presidentti Alexander Stubb.