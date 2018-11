Julkisessa terveydenhuollossa käytössä entistä voimakkaampi influenssarokote – voi aiheuttaa rajumpia haittaoireita: "Laaja-alainen punoitus, turvotus ja kuumotus"

– Olemme saaneet joitakin puhelinsoittoja siitä, että on tullut aikuiselle tällainen laaja-alainen punoitus, turvotus ja kuumotus siinä pistospaikassa. Olen itsekin muutaman sellaisen nähnyt vastaanotollani, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Nohynek kuitenkin korostaa, että on vielä vaikeaa sanoa, onko kyse sattumasta.

Syytä voimakkaammille haittaoireille on haettu muun muassa rokotteen koostumuksesta, erityisesti sen virusantigeeineista sekä niiden vastaavuudesta aiemmin sairastettuun influenssaan tai saatuun rokotteeseen.

Paikallinen reaktio on merkki siitä, että rokote toimii

– Voisi ajatella, että jos on viime kaudella sairastanut influenssa B:n ja saa nyt rokotteen, jossa on hyvin samankaltaista B-virustyyppiä, niin silloin voi saada voimakkaamman reaktion, koska tehostesannos herättää ihmisessä uinuvan immunologisen muistin tämän viruksen osalta, Nohynek selittää.

Tänä vuonna sama nelivalenttinen rokote on käytössä myös julkisessa terveydenhuollossa.

– Paikallinen reaktio on merkki siitä, että rokote toimii ja ihmisen oma immunologinen muisti ja sen avulla suoja näitä viruksia vastaan saadaan elimistössä liikkeelle.

– Kun satojatuhansia ihmisiä rokotetaan, on ihan odotettua että heidän joukossaan on sellaisia joille tulee tällainen voimakas, sinänsä vaaraton vaikka epämiellyttävä reaktio, Nohynek kertoo.

Tutkitusti rokotteiden haittavaikutusten välillä ei ole havaittu eroa

Nelivalenttinen rokote on nyt käytössä lähes kaikissa Euroopan maissa. Viime vuonna käyttöön jaettujen annosten määrä oli yli 14 miljoonaa annosta.

– On tavallista ja normaalia, että minkä tahansa rokotuksen jälkeen pistoskohtaan voi tulla kipua, punoitusta tai turvotusta. Nämä oireet menevät yleensä itsestään ohitse muutamassa päivässä, kertoo lääketieteellinen asiantuntija Anu Soininen Sanofi Pasteurilta.

Tähän mennessä on varmistettu noin 70 influenssatapausta

– Influenssaepidemia ei ole vielä käynnistynyt, mutta laboratoriovarmistettuja tapauksia on jo raportoitu. Terveysasemien influenssakäynneissä ei ole kuitenkaan vielä mitään nousua, toteaa THL:n erityisasiantuntija Niina Ikonen.

Tavallisesti epidemia käynnistyy joulukuun ja vuodenvaihteen aikoihin. Tautitapauksia raportoidaan usein eniten helmikuussa ja maaliskuussa. Laboratoriovarmistettuja tapauksia on raportoitu tähän mennessä lokakuun ja marraskuun aikana noin 70 ympäri maan.

Kuiva ja kylmä sää auttavat virusta säilymään elinkykyisenä



Tällä hetkellä Suomessa on todettu molempia A-tyypin influenssaviruksia. Epidemiakausi on päättynyt eteläisellä pallonpuoliskolla, ja siellä on kiertänyt molempia A-tyypin sekä molempia B-tyypin viruksia. Onkin erittäin todennäköistä, että kyseiset neljä virustyyppiä rantautuvat myös Suomeen.