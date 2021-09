Influenssa- ja koronarokote voidaan pistää samalla kertaa

– Rokotteen teho on kysymysmerkki. Nyt on ollut vähän virusta käytettävissä, siksi sisältö on arpapeliä ja se, tuleeko niistä viruksista valtavirus. Meille tulee yleensä a-virus tulee ensin ja sitten b-virus. Mikä virus on ja mikä on valtavirus, siitä voidaan sitten ennustaa, kuinka vakava influenssakausi on tulossa, sanoo Nohynek.