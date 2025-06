Tämä tiedetään Minnesotan ampujasta: Poliisi jahtaa 58-vuotiasta turva-alan yrittäjää

Yhdysvalloissa Minnesotassa poliisilla on edelleen massiiviset etsinnät kahden demokraattiedustajan ampumisesta epäillyn miehen kiinnisaamiseksi.

Minnesotassa poliisiksi pukeutunut mies ampui eilen kahta demokraattien edustajaa. Toinen edustajista, Melissa Hortman menehtyi. Myös hänen miehensä kuoli ampumisessa.

Melissa Hortman menehtyi ampumisessa.AFP / Lehtikuva

Edustaja John Hoffman vaimoineen puolestaan haavoittuivat samanlaisessa hyökkäyksessä. Kummassakin tapauksessa ampumiset olivat tapahtuneet edustajien omissa kodeissa.

Viranomaisten mukaan tekijä esiintyi mahdollisesti poliisina.

John Hoffmania ja hänen vaimoaan oli ammuttu useita kertoja.AOP

Uutiskanava CNN kertoo epäillyn, 57-vuotiaan Vance Boelterin työskennelleen turvayhtiön johdossa. Yhtiön toimitusjohtajaksi on ilmoitettu Boelterin vaimo ja osoitteeksi heidän oma kotiosoitteensa.

Turvayhtiön verkkosivujen mukaan Boelterilla olisi kokemusta "konfliktialueilla toimimisesta ulkomailla". Turvayhtiöllä oli käytössään poliisityyppisiä ajoneuvoja ja muita varusteita, joita epäilty on saattanut hyödyntää esiintyessään poliisina.

Uskovainen mies

Boelter on evankelinen kristitty. Hän on käynyt muun muassa Afrikassa kertomassa uskostaan. CNN:n mukaan hän on kyseenalaistanut jyrkästi amerikkalaisten kantoja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen.

Minnesotassa on käynnissä suuri viranomaisoperaatio epäillyn ampujan kiinnisaamiseksi.

Poliisi on löytänyt Boelterille kuuluneen listan, johon oli merkitty useita henkilöiden nimiä. Minnesotan kuvernööri Tim Walzin mukaan ampumisten taustalla vaikuttaa olleen poliittiset motiivit.

Poliisi kertoo tutkivansa edelleen hyökkäysten motiivia. CNN:n mukaan Boelterin listalla olevat nimet ovat pitkälti demokraattien edustajia, joilla on yhteyksiä aborttioikeuden puolesta kampanjoivaan liikkeeseen. Poliisin mukaan Boelterin autosta löytyi myös lauantaina ympäri Yhdysvaltoja nähtyjen presidentti Donald Trumpin vastaisten protestien mainoksia. Huolena on ollut, että Boelter olisi aikonut iskeä myös näihin mielenosoituksiin.

Poliisi oli havainnut epäillyn poistumassa Hortmanin kotoa. Epäilty ampui kohti poliiseja heti heidät nähtyään ja onnistui pakenemaan paikalta.

Tietojen mukaan Boelter oli työskennellyt vuonna 2019 samassa työvoimalautakunnassa Hoffmanin kanssa. Walz oli todennut tuolloin kirjeessään, että virka oli tunnustus Boelterin ”rehellisyydestä, arvostelukyvystä ja kyvyistä”. Kuvernöörin tiedottajan mukaan Walz ei ole itse haastatellut lautakuntiin valittuja henkilöitä.



Boelterin tunteneet kirkon jäsenet ovat hämillään tilanteesta. Hänen ei ole uskottu ”tekevän pahaa kärpäsellekään”.

0:41 Katso Kymmenen uutisten juttu ampumistapauksesta.