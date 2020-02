Yli tuhat ihmistä tappanut koronavirustauti sai nimen: Covid-19:n uhriluku nousi jälleen lähes sadalla

Maakunnan viranomaiset kertoivat myös yli 1 600 uudesta tartunnasta. Vahvistettuja tartuntatapauksia on Kiinassa nyt yli 44 000.

WHO: Virus hyvin vakava uhka maailmalle



Maailman terveysjärjestö WHO antoi tiistaina virukselle viralliseksi nimeksi covid-19.

Virusta on todettu myös yli 20 maassa Kiinan ulkopuolella. Manner-Kiinan ulkopuolisia kuolemantapauksia on vahvistettu kaksi: yksi Filippiineillä ja yksi Hongkongissa.

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti tiistaina, että virus on hyvin vakava uhka maailmalle.

Eristyksissä olevalla risteilijällä lähes 40 uutta tartuntatapausta

Laivalla on nyt 174 koronavirustartunnan saanutta, kun yhteensä aluksella on noin 3 700 ihmistä.

Laiva on ollut karanteenissa viime viikon tiistaista lähtien, ja se saattaa olla eristyksissä jopa helmikuun 19. päivään asti.

Kiinaa on arvosteltu

Kiinan johtoa on arvosteltu koronaviruksen vakavuuden väheksymisestä. Viranomaisten on esimerkiksi arvioitu määränneen matkustusrajoituksia liian myöhään.

Toisaalta WHO on myös kiitellyt Kiinan laajoja karanteeneja. Esimerkiksi 58 miljoonan asukkaan Hubein maakunta on käytännössä eristyksissä ulkomaailmasta.