Kaivosyhtiö Terrafame teki käänteen ja takoo voittoa – sähköautobuumi auttaa nyt yhtiötä merkittävästi

Terrafame on suurimmaksi osaksi valtion omistama yhtiö, joka osti vaikeuksiin ajautuneen Talvivaaran kaivoksen kahdeksan vuotta sitten.

Näin on nyt kuitenkin käynyt, sillä viime vuosi oli yhtiölle ennätyksellinen. Voittoa kertyi lähes 94 miljoonaa euroa ja sähköautojen akkuihin käytettävän akkukemikaalin eli nikkelisulfaatin osuus liikevaihdosta (584 miljoonaa euroa) on jo yli kolmannes.

– Kyllä Terrafame on ollut valtiolle kannattava. Terrafamen menestys on luomassa uuden teollisuusalan Suomeen, sillä akkuarvoketjun investoinnit on meneillään. Toivon ja uskon, että 2027 mennessä luodaan Suomeen tälle alalle noin 20 0000 uutta työpaikkaa, sanoo Terrafame hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.