Kainuun luontoväki: Stop Talvivaara on kuopattu – Talvivaara olisi pitänyt sulkea viisi vuotta sitten, nyt tilanne on muuttunut

Talvivaaran kaivosta kiivaasti vastustanut Kainuun ympäristöliike on viettänyt pari vuotta hiljaiseloa mediajulkisuudesta. Nyt vastarinta on voimistumassa ja kohteena on nykyisen toiminnanharjoittajan, valtio-omisteisen Terrafamen viranomaiskäsittelyssä oleva uusi ympäristö- ja vesitalouslupa.