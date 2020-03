Kainuussa pyöreät nolla koronavirustartuntaa – hätä viruksesta on kuitenkin aito: "Onko tämä maailmanlopun tauti?"

Pandemiapäällikkö kertoo, että sairaanhoitopiiri on varautunut tuleviin koronatapauksiin. Keskussairaalassa on lähestulkoon tuplakapasiteetti tavanomaiseen verrattuna.

"Ihmisillä on aito hätä"

– Se näkyy siten, että käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa on hyökkäävä ja jopa aggressiivinen viranomaisia kohtaan. Joidenkin mielestä asiassa on kyse salaliitosta, mutta on nähtävissä, että ihmisillä on aito hätä.