Suomessa lähes tuhat koronatartuntaa, tartuntariski kohonnut koko maassa – lähes sata sairaalahoidossa, osa sairastuneista toipunut ja kotiutunut

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on ympäri Suomen tällä hetkellä 96. Tehohoidossa on 24 potilasta. THL korostaa, että sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä. Suurin osa todetuista tapauksista on ollut lieviä.

Koronavirukseen on Suomessa kuollut tähän mennessä viisi ihmistä. Sairaanhoitopiirien mukaan henkilöistä neljä on ollut iäkkäitä, yksi keski-ikäinen. Kuolleista kolme on HUS:n alueelta sekä yksi Päijät- ja Kanta-Hämeen alueelta.

Tartuntoja 196 maassa, eniten Italiassa ja Espanjassa

THL:n mukaan riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko Suomessa eivätkä tartuntaketjut ole enää tiedossa. Epidemia tulee etenemään eri tahdissa eri puolella Suomea.

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on todettu lähes 420 000, joista neljännesmiljoona Euroopassa. Euroopan luvuista jopa puolet on Italiasta ja Espanjasta. Yhteensä tartuntoja on 196 maassa.