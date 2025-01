Kaikkonen: Muista puolueista siirtynyt ihmisiä keskustan riveihin

Keskustan ehdokasriveihin on siirtynyt muista puolueista uusia ihmisiä eri puolilla Suomea viime viikkoina, kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Antti Kaikkosen mukaan Ihmisiä on tullut keskustaan kokoomuksesta, perussuomalaisista, Liike Nytistä ja viimeksi kristillisdemokraateista.

Hän uskoo STT:n haastattelussa taustalla olevan pettymystä hallituksen politiikkaan.

Hänen mukaansa keskusta on ottanut vauhtia ehdokasasettelussa syksyn kangertelun jälkeen ja tällä hetkellä tahti on hyvä.

Kuntavaaliehdokkaita noin 3 300

Puoluesihteeri Antti Siika-aho kertoo, että kuntavaaliehdokkaita on tällä hetkellä noin 3 300. Tavoite on Kaikkosen mukaan tuplasti enemmän.

Aluevaaliehdokkaita on Siika-ahon mukaan reippaat 900, kun tavoite olisi 1 500–1 600 ehdokasta.

Puolueet ehtivät haalia ehdokkaita maaliskuun alkupäiviin asti.

Erityisesti keskusta on havitellut nuoria ehdokkaita. Siinä on Kaikkosen mukaan päästy eteenpäin, mutta hän uskoo, että on kaikkien puolueiden yhteinen haaste saada nuoria mukaan poliittiseen toimintaan.

– Liian paljon puhutaan politiikassa hallinnon ja byrokratian kieltä, vaikka kysymys on lopulta perusasioista, kuten pääseekö hoitoon, mihin pääsee ja missä ajassa, Kaikkonen toteaa.

– Ei tarvitse olla tohtorin väitöskirjaa, että voi lähteä alue- tai kuntapäättäjän hommiin, vaan tarvitaan erilaisten elämänpiirien tuntemusta. Nuori voi usein olla se, joka esittää oikeita kysymyksiä, että miksi asiat tehdään jollain tietyllä tavalla. Liian moni asia tehdään siten kuin on aina tehty.

Lue myös: