Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Katriina Hiippavuori ilmoitti tänään loikkaavansa kokoomuksen riveihin.

Hiippavuoren mukaan Lähi-idän tilanne on raastanut hänen sydäntään reilun vuoden ajan.

– Kohdallani on ollut erittäin vaikea seisoa varauksettoman Israelin puolustamisen rinnalla. Tilanne Gazassa on järkyttävä. On myönnettävä, että olen ollut liian pelokas nostamaan aihetta avoimeen keskusteluun puolueessa kuin vasta tänä syksynä, Hiippavuori kirjoittaa sivuillaan.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kommentoi Hiippavuoren loikkaamista MTV Uutisille.

– Hiippavuori laittoi puoluevaltuustolle viestin, jossa totesi vaikutusmahdollisuuksiensa nyt paranevan. Hän on asettaututunut kokoomuksen ehdokkaaksi ja aloittaa siellä työt, joten tulkitsen, että poliittisen vaikuttamisen tulevaisuus on näyttäytynyt hänelle siellä varmemmalta muun muassa eduskuntavaalien suhteen.

Essayah toteaa, että Hiippavuori ei ole aiemmin ottanut puolueessa esille näkemyksiään Lähi-idän politiikasta, vaan asia on tullut ilmi vasta eroprosessin aikana.

– Omasta puolestani toivotan hänelle kaikkea hyvää, Essayah sanoo.