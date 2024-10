Aloittiko Pekka Aittakummun loikka keskustasta perussuomalaisiin uuden aikakauden? Tutkija kommentoi

Yksi viikonlopun puhutuimmista politiikan uutisista oli keskustan kansanedustaja Pekka Aittakummun loikkaaminen perussuomalaisiin. Päätös tuli yllätyksenä keskustan johdolle.



Aittakumpu on ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä. Hän on ammatiltaan pappi ja kuuluu vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen.



Aittakumpu perusteli päätöstään sillä, että Yleen, Elokapinaan, "sateenkaari-ideologiaan" sekä Suomen kieleen ja kulttuuriin liittyviä teemoja on helpompi edistää perussuomalaisissa kuin keskustassa.



Lestadiolaiset ovat perinteisesti äänestäneet keskustaa. Herätysliikehistorian näkökulmasta Aittakummun loikka onkin erittäin merkityksellinen.