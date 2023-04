Pudasjärveläinen Olga Oinas-Paduma, 23, on eduskunnan nuorin kansanedustaja: "Tuntuu todella hyvältä"

– Tuntuu todella hyvältä. Vetää myös nöyräksi, että niin moni on uskonut minun kanssani Pohjois-Suomeen, tehnyt vaalityötä ja lähtenyt uurnille, Oinas-Panuma kertaa tunnelmia kotonaan Pudasjärvellä.

Haastattelussa keskustan tuore kansanedustaja Oinas-Panuma ei kuitenkaan halua keskittyä ikäänsä vaan puhua politiikan asiakysymyksistä: Hän on lähdössä Arkadianmäelle ajamaan etenkin pohjoisen Suomen asioita.

– Suomi saa minusta kansanedustajan, joka on tottunut tekemään kovasti töitä aikaa ja itseään säästelemättä.

Takana valtava neljän kuukauden kampanjatyö

– Uskon, että äänet on kerätty sillä, että ihmisiä on kohdattu ja jututettu, ja heitä on haluttu kuulla.