Köyhien maiden rokotusohjelmalle 500 miljoonaa Modernan rokotetta – Ruotsi lahjoittaa miljoona annosta Astra Zenecaa

Ensimmäiset annokset on määrä toimittaa ohjelmalle aikaisintaan lokakuussa.

Covax-ohjelma on tähän asti ollut pitkälti riippuvainen Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämästä koronarokotteesta. Lääkeyhtiöllä on ollut tuotanto-ongelmia, mikä on aiheuttanut viiveitä toimituksiin.