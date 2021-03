Opetusministeri Jussi Saramon kolumni: On Suomen edun mukaista huolehtia myös köyhien maiden rokotekattavuudesta

Näistäkin rokotteista huomattava osa menee länsimaihin, joten köyhimpien maiden rokotekattavuus on heikkoa vielä pitkään. Helmikuun puolivälissä YK:n pääsihteeri António Guterres totesi, että maailmassa on yhä peräti 130 maata, joissa ei ole annettu vielä ensimmäistäkään koronarokotetta.

Sen lisäksi, että on jo itsessään epäoikeudenmukaista, että köyhimmät ja heikoimpien terveydenhuoltojärjestelmien maat, saavat rokotteita vasta viimeisenä, tilanne on myös Suomen etujen vastainen.

Lukuisat asiantuntijat ovat varoittaneet, että uusia ja mahdollisesti myös rokotteille vastustuskykyisiä virusmuunnoksia saattaa kehittyä, jos virus pääsee leviämään pitkään kattavan maailmanlaajuisen rokotesuojan puuttuessa. Pelkona on siis, että maailmalla kehittyisi sellaisia koronaviruksen mutaatioita, jotka heikentäisivät jo annettujen rokotteiden tehoa.

Vaikka pelot rokotteille vastustuskykyisistä mutaatioista eivät toteutuisikaan, on rokotteiden globaalin saatavuuden lisäämisellä myös myönteisiä talousvaikutuksia. Esimerkiksi Kansainvälinen kauppakamari on arvioinut, että matalan tulotason maiden hidas rokotustahti johtaa noin 4,5 biljoonan dollarin menetyksiin länsimaissa.

Kyse on myös ulkopolitiikasta ja länsimaiden asemasta tulevaisuuden globaalipolitiikassa. Isot rokotevalmistajat Intia ja Kiina ovat jo ilmoittaneet lahjoittavansa merkittäviä määriä rokotteita köyhimpiin maihin. Tässä tilanteessa epäsolidaarinen asenne ei olisi esimerkiksi Euroopan unionin kannalta kovin pitkänäköistä.

Tarvitaan samanaikaisia toimia. WHO:n alaiselle Covax-ohjelmalle olisi tärkeää turvata riittävä rahoitus, jonka kautta hankitaan ja jaetaan rokotteita köyhimmille maille. Toiseksi, länsimaiden on jaettava eteenpäin hankkimansa ylimääräiset rokoteannokset. Kolmanneksi, rokotetuotannon kapasiteettia on parannettava koordinoidusti ympäri maailman. Mikäli tämä edellyttää julkisia panostuksia, on niitäkin tehtävä.