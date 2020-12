Modernan huippurokotetta riittää alkuvuonna vain noin 100 000 suomalaiselle – Trump vei lastin Euroopan nenän edestä

Nyt tieto tuli, ja se vahvistaa näkemyksen, jonka mukaan Yhdysvallat on kiilannut Modernan rokotteen jakelussa Euroopan unionin ohi.

– Moderna arvioi, että sen rokotetta on saatavissa 100–125 miljoonaa annosta globaalisti vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Näistä 85–100 miljoonaa tulee Yhdysvaltoihin ja 15–25 miljoonaa annosta Yhdysvaltojen ulkopuolelle, Modernan tiedotteessa kerrotaan.

Osa menee Britteihin

Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni saa tammi-maaliskuussa enintään 20 miljoonaa annosta Modernan rokotetta, koska osa annoksista on menossa Britanniaan.

Suomen osuus yhteishankintamääristä on 1,23 prosenttia.

Warp Speed merkitsee Euroopalle etanavauhtia

Syy tähän kaikkeen on Yhdysvaltojen Warp Speed -rokotekehitysohjelma, jonka Donald Trump käynnisti alkuvuonna 2020.

Jo tämän vuoden puolella Moderna on luvannut toimittaa 20 miljoonaa annosta USA:han ja alkuvuonna luvassa on kahmalokaupalla lisää.

Modernan hätäkäyttölupa on paraikaa USA:n viranomaisen FDA:n käsittelyssä ja tulee arvioitavaksi 17. joulukuuta. Todennäköisesti rokote tulee jakeluun muutaman päivän päästä tuosta.

Myöhemmin Modernan tuotannosta isompi osa voi kanavoitua muuallekin kuin USA:han - mutta koronakriisin kriittisimmässä vaiheessa Eurooppa jää pitkälti nuolemaan näppejään. Tämä on harmi siinäkin mielessä, että Modernan rokote esti vakavan tautimuodon kokonaan, myös vanhusväestössä.

Pfizer ei sekään pelasta

Tätä rokotetta on luvassa heti laajasti Eurooppaankin, ja Britannia antoi sille alkuviikosta hätäkäyttöluvan. Annoksia on jo saapunut saarivaltioon.

EU on ottanut verkkaisemman vauhdin lupakäsittelylleen ja viestinyt virallisesti vasta joulukuun lopusta.

EU:lla on Biontechin ja Pfizerin rokotteesta alkuperäinen sopimus 300 miljoonasta annoksesta, eikä sekään tule alkuvuonna vastaamaan valtavaan kysyntään.

Suomen osuus annoksista on noin 3,6 miljoonaa, millä rokottaa vain 1,8 miljoonaa kansalaista.

Toivo lepää nyt Astra Zenecassa

Kyseinen rokote on myös Euroopan lääkeviranomaisen EMA:n rullaavassa käsittelyssä.

AstraZenecan rokotteella on lukuisia hyviä ominaisuuksia: se ei vaadi korkeita pakkaslämpötiloja säilytyksessä, sitä on tuotettu kymmeniä miljoonia kesästä alkaen, sitä voidaan tuottaa enemmän kuin kilpailevia rokotteita ja sen hinta on monin verroin matalampi.