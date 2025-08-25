SpaceX perui Starship-avaruusaluksensa koelaukaisun

AOP spacex
Starshipiä valmisteltiin Texasissa 24. elokuuta 2025 koelaukaisuun, joka kuitenkin peruttiin./All Over Press
Julkaistu 31 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Avaruusyhtiö SpaceX on perunut Starship-avaruusaluksensa koelaukaisun. 

Starshipin järjestyksessään kymmenes koelaukaisu oli määrä tehdä paikallista aikaa sunnuntaina alkuillasta. SpaceX ilmoitti vain noin 15 minuuttia ennen h-hetkeä, että laukaisu on peruttu. 

Yhtiö sanoi, että se tarvitsee aikaa maajärjestelmissä havaittujen ongelmien ratkaisemiseen.

Miljardööri Elon Muskin SpaceX on kohdannut viime aikoina useita takaiskuja. Starshipin kaikki kolme tänä vuonna järjestettyä koelentoa ovat päättyneet raketin ylemmän vaiheen tuhoutumiseen.

