SpaceX perui Starship-avaruusaluksensa koelaukaisun

Avaruusyhtiö SpaceX on perunut Starship-avaruusaluksensa koelaukaisun.
Starshipin järjestyksessään kymmenes koelaukaisu oli määrä tehdä paikallista aikaa sunnuntaina alkuillasta. SpaceX ilmoitti vain noin 15 minuuttia ennen h-hetkeä, että laukaisu on peruttu.
Yhtiö sanoi, että se tarvitsee aikaa maajärjestelmissä havaittujen ongelmien ratkaisemiseen.
Miljardööri Elon Muskin SpaceX on kohdannut viime aikoina useita takaiskuja. Starshipin kaikki kolme tänä vuonna järjestettyä koelentoa ovat päättyneet raketin ylemmän vaiheen tuhoutumiseen.