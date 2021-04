Rikollisten viestijärjestelmän murtaminen oli jättipotti Euroopan poliiseille: Jopa palkkamurhia on kyetty estämään

Kymmenien tuhansien kilojen huumetakavarikot

Liukku kertoo, että tutkinnoilla on pystytty estämään palkkamurhia ja huomattava määrä muita henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Lisäksi tietojen avulla on käynnistetty satoja tutkintoja järjestäytyneeseen ja vakavaan rikollisuuteen liittyen. Useita satoja epäiltyjä on pidätetty ja takavarikoitu kymmeniätuhansia kiloja huumausaineita. Lisäksi rikoshyötyä on saatu pois isoja määriä.