Tämä oli Suomen rooli maailmanlaajuisessa rikosoperaatiossa – lähes sata kiinni, takavarikkoon asetulostimia, satoja kiloja huumeita ja valtavasti käteistä

Poliisin mukaan Suomen osalta operaatio Greenlightin avulla on torjuttu ennen kaikkea järjestäytynyttä huumausainerikollisuutta ja saatu takavarikkoon merkittävä määrä huumausaineita.

Marihuanatakavarikoita ja 3D-tulostimia aseiden kasaamista varten

Valtaosa operaatioon kytkeytyvistä esitutkinnoista on vielä kesken tai niitä ollaan vasta aloittamassa.

Poliisi kuitenkin paljastaa, että samaan kokonaisuuteen liittyen esimerkiksi Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitosten sekä Tullin ja Keskusrikospoliisin yhdessä tutkima suureen marihuanatakavarikkoon liittyvä esitutkinta on juuri siirtynyt syyteharkintaan.

Katso videolta, miltä muun muassa viranomaisten takavarikoimat 3D-tulostetut aseiden osat näyttävät. Juttu jatkuu videon jälkeen:

Tästä on kyse

– FBI on luovuttanut Suomen viranomaisille tietoja, joiden perusteella on pystytty ohjaamaan paljastavaa rikostutkintaa ja aloittamaan useita esitutkintoja. Toimenpiteitä on tehty Suomessa tiiviissä yhteistyössä poliisilaitosten, Keskusrikospoliisin ja Tullin kesken. Esitutkinnat kytkeytyvät järjestäytyneen ja erityisesti huumausainerikollisuuden torjuntaan, kertoo rikoskomisario Kimmo Sainio operaatiota Suomessa johtaneesta Keskusrikospoliisista poliisin julkaisemassa tiedotteessa.