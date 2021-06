FBI jakoi konnilta huijatut viestit lähes reaaliajassa – Suomesta tehtiin erityinen löytö, 3D-tulostimia käyttänyt asepaja

– Tämä on siinä mieleessä poikkeuksellinen, että oltiin lähes reaaliajassa koko ajan tiedon päällä.

"Muun muassa" liivijengi Bandidos kohteena

Sainio kertoo, että Suomi on ollut mukana yhteistyössä useiden kuukausien ajan, ja sillä on tapaukseen liittyen yli 20 esitutkintaa kesken. Viestijärjestelmästä saatujen tietojen avulla yli 500 kiloa huumausaineita ja satoja tuhansia euroja rahaa saatiin takavarikkoon. Lähes sata henkilöä on otettu kiinni, joista eilen yli 50.