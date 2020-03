"Kaikki mukava kanssakäyminen täytyy nyt unohtaa ehkä pitkäksi aikaa" – pian 85 vuotta täyttävä Elisabeth Rehn asettuu eristyksiin

– Tämä on kyllä julmaa. Näitä virustauteja on ollut aikaisemminkin, mutta ei sitä oikein uskonut, että tässä nyt meidän aikanamme tapahtuu jotakin tällaista, hän jatkaa.

"Kaikki mukava kanssakäyminen täytyy nyt unohtaa ehkä pitkäksi aikaa"

Suomi elää koronaviruksen takia poikkeusoloissa ja virus on levinnyt laajalti ympäri maailmaa. Rehnin mukaan tämänkaltaisen uhan käsittely voi tuntua ristiriitaiselta.

– Se ei ole mikään sodanuhka, vaan se on uhka, joka piilee jossakin ja siihen ei voi oikeastaan valmistautua, muuta kuin tarkkuudella ja todellakin on nyt noudatettava näitä päätöksiä, jotka meidän hallituksemme eilen hyvin jämäkästi teki. Kaikki mukava kanssakäyminen täytyy nyt unohtaa ehkä pitkäksi aikaa.

"Aion lukea kirjoja"

– Minulla on tuhansia kirjoja, joista aion lukea monia uudestaan. Minulla on myös toimiva televisio ja aion tietenkin myös kommunikoida facebookia ja sähköpostia käyttäen.

– Me olemme kyllä aina pärjänneet. Jollakin lailla pärjää aina. Muistakaa tukea toisianne. Minä en voi tehdä sitä iän vuoksi, mutta voin tehdä sen henkisesti. Ja meillä on puhelimet ja kaikki vempaimet. Kyllä me tästä nousemme, mutta tästä tulee kipeä aika ja paljon surua, Rehn ohjeistaa.