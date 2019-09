Sikainfluenssarokotteesta sairastunut Hanna, 24, hakee yhä kunnon korvauksia: "Tämä yhteiskunta on antanut ymmärtää, että olisi parempi, että katoaisin ja pysyisin hiljaa kotona"

"Ne nauroivat mulle"

Kun ensimmäiset uutiset narkolepsian ja Pandemrixin yhteydestä nousivat otsikoihin, Hanna tajusi itse, mistä on kyse. Hän meni terveyskeskukseen vaatimaan narkolepsiatestejä. – Ekana ne nauroivat mulle. Mä muistan, että mä sanoin, että kun mua ei naurata enää.

"Ei ihmiselämän hinta paljoa ole"

Hanna on saanut Lääkevahinkovakuutuspoolista korvauksia sairastumisestaan, mutta ei pidä korvauksia riittävinä. Hän ei halua tuoda julkisuuteen tarkkaa summaa. – Jos siinä on ihmiselämän hinta, niin ei se paljon ole. Lääkevahinkovakuutuspooli ei kerro MTV Uutisille esimerkkejä yksittäisistä korvaussummista.

Lääkevahinkovakuutuspoolin mukaan korvauksia on nyt kaikkiaan maksettu noin 10,5 miljoonaa euroa. Myöntäviä korvauspäätöksiä on annettu 276. Korvauksiin on varattu rahaa yhteensä 30 miljoonaa euroa.