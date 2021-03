Henrikssonilta on juuri tullut ulos uusi kirja Tähtilipun alla, Yhdysvaltain alueen historia. Noin tuhatsivuinen teos käsittelee kattavasti Yhdysvaltain historiaa intiaaneista lähtien. Kirjan viimeinen luku käsittelee maan kahtiajakautumista.

Presidentti Donald Trumpista tuli ihmisten mielikuvissa kahtiajakautumisen kasvot. Presidentti, jota vihattiin ja rakastettiin, välitiloja ei juuri ollut. Mielipide hänestä on joko-tai.

– Kahtiajako on aina ollut, Henriksson muistuttaa.

Maa on ollut jakautunut jo Amerikan vallankumouksesta saakka, puhutaan siis 1700-luvusta. Jakolinjoja on useita.

Maan kaksipuoluejärjestelmä luo myös täydellisen kuvan kahtiajakautumisesta. Repiblikaanit vastaan demokraatit, konservatiivit vastaan liberaalit. Tosiasiassahan puolueita on monia ja variaaioita demokraattien ja republikaanien sisällä on lukemattomia.

Trump kaappasi kodittomat äänet

– Sen takia, että osa yhdysvaltalaisista äänestäjistä putosi vanhan republikaanisen puolueen ja demokraattisen puolueen väliin, kun demokraattinen puolue alkoi siirtymään Yhdysvaltalaisittain vasemmalle. Trump näki siinä paikan, että tuossa on nyt iso joukko kodittomia ääniä, joihin hän kohdisti huomionsa ja sai tämän porukan taakseen, Henriksson tiivistää.

Trump ei kestänyt hiljaiseloa

Yhdysvaltain presidentteinä on nähty monenmoisia persoonia. Oli teksasilainen opettaja Lyndon B. Johnson, kesken kautensa eronnut Richard Nixon, Hollywood-näyttelijä Ronald Reagan, seksiskandaaleissa ryvettynyt Bill Clinton, ensimmäinen musta presidentti Barack Obama ja lista jatkuu.

Trump hallitsee puoluettaan

– Trump tietysti tavallaan todisti tässä, että hän on oikeastaan kaapannut republikaanisen puolueen.

– Eihän Trumpin kannata perustaa omaa puoluetta, hänhän on ylivoimaisesati suosituin republikaanipoliitikko tällä hetkellä.

Asia on pikemminkin niin, että Trumpia vastustavat republikaanit ovat uuden puolueen perustamisen kynnyksellä. Puolue on nimittäin Trumpin pikkusormen ympärillä.

Kuinka rikki maa on?

– Monen mielestä varmaankin on. Näitä säröjä on aina ollut, mutta Yhdysvallat on rikki monella tavalla.