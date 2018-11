Välivaalien torjuntavoitto kannustaa Trumpia pyrkimään uudelle kaudelle – Asiantuntija vastaa kysymyksiin Yhdysvaltojen vaaleista

Täysiä ja varmoja tuloksia täytyy odottaa viikkoja

Vaikea saada muurille rahoitusta

Värisuora on harvinainen

– Itse asiassa tällainen värisuora [samalla puolueella presidentin paikka ja lisäksi sekä senaatin että edustajainhuoneen enemmistö] kuin republikaaneilla on nyt ollut, on aika harvinainen.

Yhdysvaltojen poliittisen vastakkainasettelun kärjistyminen on ollut esillä uutisissa jo pitkään. Henriksson sanoo, että maa on jakaantunut useampaankin ryhmään kuin kahteen. Hän on joka tapauksessa huolissaan kehityksestä.

Vaaliähky ja vähemmistön syrjintä aiheuttaa alhaisen äänestysaktiivisuuden

– Yhdysvalloissa on vaaleja koko ajan. Siellä on kaikenlaisia täytevaaleja ja muuta. Vaaliähky on siis varmasti yksi syy. Etniset vähemmistön ovat myös olleet laiskoja äänestäjiä. Se ei johdu välttämättä siitä, etteikö politiikka kiinnostaisi heitä vaan siitä, että vähemmistöjä on suoranaisesti välillä estetty äänestämästä.