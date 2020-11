Ulkopoliittisen instituutin tutkija Trumpista: Yhdysvaltojen tilanne on huolestuttava – "Hän ei aio myöntää, että Bidenin voitto olisi oikeutettu"

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin mukaan demokraattiehdokas Joe Biden on kiirehtinyt esittäytymään valheellisesti vaalien voittajana yhdysvaltalaismedioiden julistettua tämän maan tulevaksi presidentiksi.

Trumpin mukaan vaalit eivät ole vielä ohi. Hän painottaa muun muassa sitä, että hänen presidentinvaalikampanjansa on ryhtynyt useisiin oikeustoimiin ääntenlaskennan vuoksi.

Maria Annala arvioi, että Trump ei tule pitämään sellaista tappiopuhetta, joita on aiemmilta häviäjiltä totuttu kuulemaan.

– Hän ei aio ulospäin myöntää, että Bidenin voitto olisi oikeutettu.

Yhdysvalloissa on pelätty etukäteen myös levottomuuksia, voittipa kisan kumpi ehdokas tahansa.

Annalan mukaan tilanne on edelleen huolestuttava.

– Moni uskoo Trumpin versoon tapahtumista ja kokee, että taustalla on jonkinlainen salaliitto tätä vastaan. Yhdessä Trumpin kannattajien Facebook-ryhmässä väitettiin – kuulun siihen kirjaprojektini jäljiltä –että koko koronaviruspandemia olisi demokraattien juoni, jonka tarkoitus oli saada postiäänestys yleistymään.

– Kun he uskovat tämmöistä, he kokevat, että on tapahtunut hirveä vääryys ja siinä voivat tunteet kuohua ja kaikenlaisia tekoja voi tulla mieleen.

”Vastapuolen näkeminen vihollisena on syvällä”

Maria Annala arvioi, että tulevalla presidentillä on hyvin vaikea tehtävä kahtiajakautuneen kansan yhdistämisessä.

– Se olisi jo tosi hyvä, että päästäisiin siihen, että kansa ei jakaantuisi lisää, ettei se muuttuisi vielä repivämmäksi.

– Vastapuolen näkeminen vihollisena, epäinhimillisenä suorastaan, on nyt jo niin syvää, että kansakunnan yhdistäminen olisi hyvin vaikeaa.

– Unohdetaan se, että toisellakin puolella on ihmisiä, joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä ja joiden kanssa voisi olla vaikka ystävä. Tämä (kahtiajakautuminen) on mennyt jo niin pitkälle, että kukaan presidentti ei pyyhi sitä pois.

Harris rikkoi lasikattoja

Joe Bidenin rinnalle varapresidentiksi nousee kalifornialaissenaattori Kamala Harris.

Hänestä tulee tammikuussa Yhdysvaltain historian ensimmäinen nainen maan varapresidenttinä. Hän on kolmas nainen, josta on tullut varapresidenttiehdokas. Lisäksi hän on ensimmäinen musta nainen sekä ensimmäinen aasialaistaustainen nainen varapresidenttiehdokkaana.

– Harris rikkoi lasikattoja. Hän on korkeimpaan asemaan koskaan Yhdysvaltain historiassa päässyt nainen. Lisäksi hän on musta ja maahanmuuttajataustainen nainen, eli siinä on paljon historian siipien havinaa, Annala toteaa.

– Biden on puolestaan Yhdysvaltain historian vanhin presidentti. Lisäksi hän sai historiallisen äänivyöryn. Vaikka kisa oli tiukka, korkean äänestysprosentin ansiosta hän on saanut enemmän ääniä kuin kukaan aiempi presidentti.

Millainen kausi johtajakaksikolla on edessään?

Annala tähdentää, että presidenttikaksikon toimintakyky riippuu jatkossa paljon senaatin koostumuksesta.

– Se näyttää olevan menossa republikaaneille. Bidenin ja Harrisin on siis hyvin vaikea saada sisäpoliittisesti mitään isompia uudistuksia aikaiseksi.

Annala ennustaa Yhdysvaltain ulkopolitiikan tulevan muuttumaan Bidenin kaudella radikaalisti.

– Trump ja Biden ovat tässä suhteessa kuin yö ja päivä. Biden on sanonut, että Yhdysvaltain liittolaiset ovat maalle suuri voimavara. Trump taas on sitä miltä, että liittolaiset ovat loisia, jotka eivät tee mitään Yhdysvaltain eteen.