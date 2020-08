Jonkin kampanjassa pitää muuttua, jos Trump haluaa voittaa, sanoo tutkija – mistä tulee kärkiteema? Presidentiltä odotetaan jälleen synkkää puhetta

Yleensä amerikkalaisessa poliittisten puheiden kulttuurissa on korostunut jopa ylitsevuotava optimismi ja toiveikkaan tulevaisuusvision rakentaminen. Trumpin puhe maalasi kuitenkin synkän kuvan Yhdysvalloista maana, jonka infrastruktuuri rapistuu ja jonka poliittinen järjestelmä on rikki.

Koronakriisin myötä Trumpin yhtä lailla synkässä virkaanastujaispuheessaan maalailema "American carnage", amerikkalainen verilöyly, on toteutunut karulla tavalla. Koronavirus on tappanut selvästi enemmän yhdysvaltalaisia kuin mitä esimerkiksi Vietnamin sodassa kuoli.

– On vaikea kuvitella, että Trump pitäisi kovin optimistista ja hilpeää puhetta. En usko, että hän puhuu viruksesta, vaan yrittää viedä ihmisten huomiota siitä pois, mutta varmaan maalailemalla jotain muita piruja seinälle sen sijaan että puhuisi jostain optimistisesta visiosta, Annala arvioi.

Tutkija: Jonkin Trumpin kampanjassa täytyy muuttua, jos presidentti haluaa voittaa

Presidentti Donald Trump on ollut viime kuukaudet selvästi jäljessä demokraattikilpailijaansa Joe Bidenia Yhdysvaltain vaalien gallupeissa, niin valtakunnallisella tasolla kuin vaa'ankieliosavaltioissakin.

Vaikka vaaleihin on vielä yli kaksi kuukautta ja asetelmat voivat muuttua, ei tilanne ole istuvan presidentin kannalta helppo.

Annalan mukaan Trump on jo muuttanut käytöstään jonkin verran. Hän esimerkiksi palautti koronatiedotustilaisuudet ja on alkanut puhua viruksesta vakavampaan sävyyn.

Vielä on kuitenkin arvoitus, millä sanomalla Trump voisi Bidenin kukistaa.

Annalan mukaan ratkaisevaa onkin se, ovatko äänestäjät kyllästyneet joihinkin Trumpin perusominaisuuksiin, joita tämä ei pysty tai edes halua muuttaa. Jos näin on, tilanne on Trumpille hankala.

– Trumpille on ollut olennaista sekä ehdokkaana että presidenttinä tällainen tietynlainen fiilispohjaisuus, vaistonvaraisuus, se ettei hän kunnioita asiantuntijoita eikä tutkimustietoa vaan haluaa mieluummin mennä oman vaistonsa mukaan. Se esimerkiksi ei nyt tässä koronavirustilanteessa olekaan yhtäkkiä kovin monen mielestä positiivinen asia.

Puoluekokous pidetään virtuaalisesti

Annalan mukaan virtuaalisesta puoluekokouksesta puuttuu luonnollisesti sama tunnelma kuin normaalista, suurten yleisömassojen puoluekokouksesta. Näkyvyys voi jäädä hieman tavanomaista pienemmäksi, mutta virtuaalisuudessa on tv-katsojien kannalta myös hyviä asioita.

– Se voi olla laadukkaampaa ja houkuttelevampaa sisältöä, nyt kun se formaatti on uudistettu. Se on ollut vähän semmoinen aikansa elänyt formaatti, nuo pitkät puheet eivät ole oikein nykypäivää tv- ja nettikatselijan kannalta, Annala näkee.

– Nyt esimerkiksi Bill Clintonille oli annettu viisi minuuttia, kun hän yleensä on jaaritellut 40 minuuttia.

Presidentti Trump on jo sanonut, että republikaanien puoluekokouksessa on vähemmän nauhoitettuja puheita ja osuuksia kuin demokraateilla.

– Luulen, että meillä on enemmän suoraa lähetystä kuin heillä. On aika tylsää, kun se tulee vain nauhalta. Minä teen oman osuuteni suorana, Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa.

"Trump herättää vastustusta myös omiensa riveissä"

Yksi selkeä ero kahden suuren puolueen puoluekokousten välillä on se, että siinä missä demokraatit vyöryttivät tv-ruuduille ilta toisensa jälkeen puolueen kaikki tunnetuimmat hahmot, puuttuu republikaanien kokouksesta monia puolueen eturivin nimiä.

– Se on dramaattinen ero. Republikaanipuolella on paljon hajanaisemmat rivit, ja Trump herättää voimakasta vastustusta myös omiensa rivissä. Demokraattien puoluekokouksessa oli puhumassa myös entisiä republikaaneja, Annala sanoo.

Monia huomattavia republikaaneja puuttui myös vuoden 2016 puoluekokouksesta. Nyt heidän poissaolonsa on kuitenkin tavallaan vielä dramaattisempaa, sillä siinä missä Trump oli neljä vuotta sitten hieman yllättävä presidenttiehdokas, jonka harva odotti voittavan, on hän nyt istuva presidentti, joka on ottanut republikaanipuolueen vahvasti haltuunsa.