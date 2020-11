Salamurha, seksiskandaali, terrori-isku, sotia....USA:n presidenttien kausiin on mahtunut monenmoista: Tässä kaikki, mitä sinun tulee tietää Donald Trumpin edeltäjistä

Demokraatti John F. Kennedy, 1961-1963

Demokraatti Lyndon B. Jonhson, 1963-1969

Yhdysvaltain 36. presidentin virkakausi alkoi välittömästi John F. Kennedyn kuoltua sairaalassa. Varapresidentti Lyndon B. Johnson vannoi virkavalansa Dallasin lentokentällä Air Force One -koneessa.

Republikaani Richard Nixon, 1969-1974

37. Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon on edelleen ainoa, joka on eronnut virastaan kesken kauden. Syynä eroon oli tietenkin Watergate-skandaali.

Richard Nixon kuoli New Yorkissa vuonna 1994.

Republikaani Gerald Ford, 1974-1977

– Otan presidenttiyden vastaan erikoisten olosuhteiden vallitessa...Tämä on hetki historiaa, joka vaivaa mieltämme ja sattuu sydämiimme.

Ford on ainoa Yhdysvaltain presidentti, joka on toiminut sekä presidenttinä että varapresidenttinä tulematta koskaan vaaleilla valituksi, varapresidentiksikin hän nousi edeltäjänsä erottua.

Demokraatti Jimmy Carter, 1977-1981

Presidenttiytensä jälkeen Carter on edistänyt ihmisoikeuksia ja vuonna 2002 hän sai Nobelin rauhanpalkinnon. Carter asuu edelleen Georgian osavaltiossa.

Jimmy Carter on edistänyt ihmisoikeuksia presidenttiytensä jälkeenkin.

Republikaani Ronald Reagan, 1981-1989

Republikaani George H. W. Bush, 1989-1993

Demokraatti Bill Clinton, 1993-2001

Republikaani George W. Bush, 2001-2009

George W. Bushin kausi muistetaan ennen kaikkea maailman tuhoisammasta terrori-iskusta. Syyskuun 9. päivänä vuonna 2001 kaksi lentokonetta törmäsi kaksoistorneihin Manhattanilla New Yorkissa, tappaen lähes 3 000 ihmistä.

Vanhempi Bush julisti iskujen jälkeen, että hänen poikansa on kohdannut suurimpia haasteita presidenttinä sitten Abraham Lincolnin.

Bushin kiistellyin teko on Irakiin hyökkääminen vuonna 2003. Bush uskoi, että Irakin presidentti Saddam Hussein oli suuri uhka Yhdysvalloille. Hussein vangittiin, mutta useita amerikkalaisia sotilaita ja sivullisia irakilaisia kuoli. Lyhyeksi tarkoitettu sota pitkittyi, kun Husseinin teloitus nosti pintaan uusia ääri-islamistisia liikkeitä.

Muutoin poliitikkona Bush on konservatiivi, joka presidenttikaudellaan vastusti aborttia, kannatti kuolemantuomiota ja epäili avoimesti ilmastonmuutosta.

Demokraatti Barack Obama, 2009-2017

Yhdysvaltain 44. presidentti oli ensimmäinen tummaihoinen demokraattipuolueen ehdokas ja ensimmäinen tummaihoinen presidentti. Havaijilla syntyneen Obaman isä on kenialainen ja äiti amerikkalainen. Koulutukseltaan Obama on lakimies.

Obama veti joukot pois Irakista vuonna 2011, mutta Lähi-idän kriisi on kuitenkin jatkunut edelleen.

Obama on edelleenkin tunnettu ihmisoikeuksien puolestapuhuja ja hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2009 ennen kaikkea ydinaseriisunnan ja maailmanrahan edistämisen puolesta. Monet ihmettelivät palkintoa sillä perusteella, että Obama ei ollut vielä saanut aikaan montakaan konkreettista tekoa näiden asioiden saralla.

Obama asuu vaimonsa Michellen kanssa edellen Washington DC:ssä ja hän on antanut näkyvästi tukensa entiselle varapresidentilleen, nykyiselle presidenttiehdokkaalle Joe Bidenille.

Republikaani Donald Trump, 2017- ?

Trump on poliittisesti äärioikeistolainen ja populisti. Hänen kautensa pääteemat ovat olleet asettaa Yhdysvaltain edut etusijalle, vähentää maahanmuuttoa sekä parantaa amerikkalaisten työllisyyttä. Työllisyysluvut olivatkin hyvällä tolalla ennen koronakriisiä.

Tyyliltään Trump on kovasanainen ja suorapuheinen. Valtamediaa Trump on arvostellut aina kovalla kädellä ja hänen ansiostaan termi "Fake news" on vakiintunut.