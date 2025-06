Karfin suurperhettä haastatellut Outi Airola sai hetkeä ennen katoamista erikoista sähköpostia: "Herää kysymys"

Poliisin nyt etsintäkuuluttama Karfin suurperhe väitti MTV Uutisille vuonna 2020 olevansa ajojahdin kohteena.

Poliisi kertoi keskiviikkona etsivänsä pohjanmaalaista suurperhettä, jonka vanhempia epäillään seitsemän lapsen omavaltaisesta huostaanotosta.

Omavaltainen huostaanotto tapahtui Uudessakaarlepyyssä viime vuonna. Vanhempien kerrotaan ottaneen lapsensa mukaansa ja poistuneen paikalta pakettiautolla.

Poliisin mukaan perhe on ollut kateissa 15.5.2024 lähtien. Heistä on sittemmin tehty kansainvälinen etsintäkuulutus, sillä viranomaisilla on epäilys, että perhe on voinut poistua Suomen rajojen sisältä.

MTV Uutiset haastatteli Tommy ja Karoliina Karfia vuonna 2020, jolloin he avautuivat kotiopetukseen kohdistuneista ennakkoluuloista sekä siitä, että kolme heidän lapsistaan oli huostaanotettu kiireellisesti. Vanhemmat pitivät ratkaisua kohtuuttomana.

– Meidän lapset sijoitettiin kiireellisesti. Poliisi pysäytti meidät ja meidän kolme nuorinta lasta, jotka olivat autossa mukana, vietiin perhetukikeskukseen.

– Hän oli vasta seitsemän kuukauden ikäinen, eikä minua päästetty edes imettämään. He olivat sijoitettuna siellä kaksi vuorokautta, ennen kuin saimme heidät kotiin. Nuorimmainen oli itkenyt äänensä käheäksi, kertoi Karoliina, perheen äiti tuolloin MTV Uutisten haastattelussa.

"He eivät ymmärtäneet mistä heitä syytettiin"

Perhettä haastatellut MTV Uutisten toimittaja Outi Airola kertoo, että perhe otti yhteyttä häneen, sillä hän oli aiemmin tehnyt kirjoittanut lastensuojeluun ja huostaanottoon liittyviä uutisia. Airola kertoo, että perhe oli kokenut joutuneensa lastensuojelun hampaisiin ja syynä oli heidän mukaansa kotiopetus.

– Tapasin heidät ensin Kokkolassa, sillä halusin selvittää, että onko tässä oikeasti aihetta vai ei. Pariskunta oli hätääntynyt siitä, että heitä kohtaan oli kohdistunut tällaisia lastensuojelutoimenpiteitä.

– Heillä oli itsellä sellainen tunne, että ovat jonkinlaisen ajojahdin kohteena. He eivät ymmärtäneet, mistä heitä syytettiin ja mistä heitä epäiltiin, Airola kertoo.

Airola muistaa, että perheellä oli valtavasti erilaisia asiakirjoja aiheeseen liittyen, joilla he pyrkivät todistamaan kohtuuttomat toimet.

– Katsoin niitä papereita itsekin ja mietin, että mistä näissä toimissa oli oikein kyse. Heillä ei ollut mitään päihdeongelmaa, olivat koulutettuja ihmisiä ja ilmaisivat asiansa hyvin.

Epäilyjen mukaan kuusilapsinen perhe asui liian ahtaasti, lapset olivat kotiopetuksessa eivätkä leikkineet ulkona riittävästi muiden lasten kanssa.

Perhe kertoi Airolalle myös, että heistä olisi heistä olisi levitetty huhuja, joiden mukaan he kuuluisivat johonkin uskonnollisen lahkoon. Heidän mukaansa väite oli perätön.

– He epäilivät, että olivat joutuneet pienellä paikkakunnalla silmätikuiksi, koska olivat kotoisin muualta, Airola kertoo.

Airolan haastattelun perheestä vuodelta 2020 voit katsoa jutun alusta löytyvältä videolta.

Toimittaja lisättiin luottamukselliseen sähköpostiketjuun

Airola kertoo, että perhe oli yhteydessä häneen myös haastattelun jälkeen muutaman kerran, noin vuoden välein. Isä kertoi tällöin, ettei asiaan ollut tullut muutosta ja, että uhkaukset huostaanotolla jatkuivat.

– He tosiaan kertoivat minulle myöhemmin, että tilanne oli pahentunut ja olivat muuttaneet ainakin väliaikaisesti toiselle paikkakunnalle. En kuitenkaan tehnyt aiheesta enää uutisjuttua.

Airola kertoo, että hänet lisättiin viime vuoden toukokuussa laajaan, luottamukselliseen ruotsinkieliseen sähköpostiketjuun, jossa puitiin pitkään jatkunutta pattitilannetta ja ihmeteltiin perheen kohtelua.

30-40 vastaanottajan viestiketjun sävyä Airola kuvailee asialliseksi ja kohteliaaksi. Ketjussa on mukana virastojen ihmisiä, poliittisia päättäjiä sekä ihan tavallisia perheen tuntevia ihmisiä.

Sähköpostiketjussa useat ihmiset mainitsevat käyneensä myös perheen kotona.

– Kertoivat, että heidän kotonaan oli käyty, eikä siellä ollut mitään ongelmia. Lapset vaikuttivat terveiltä. Ketjussa pohdittiin, että miten sosiaaliviranomaiset voivat toimia näin.

– Tietenkin herää kysymys, että ovatko nämä ihmiset auttaneet heidät sitten karkuun.

Poliisin mukaan perhe katosi viime vuoden toukokuussa ja on sittemmin etsintäkuulutettu.