Ystävät kertovat MTV:lle: Tällainen on poliisin jahtaama suurperhe – "Rukoilen heidän puolestaan"

MTV Uutiset tavoitti Karfien ystäviä, jotka kertovat viimeisistä tapaamisistaan perheen kanssa.

Poliisin etsintäkuuluttamat Tommy ja Karoliina Karf ovat epäiltyinä seitsemän lapsen omavaltaisesta huostaanotosta.

Karfit katosivat viime toukokuussa sen jälkeen, kun vanhemmat olivat hakeneet lapsensa pois luvatta heidän sijoituspaikastaan Uudessakaarlepyyssä.

Poliisi kaipaa tällä hetkellä kuumeisesti vihjeitä, jotka voisivat johtaa perheen jäljille.

Lue myös: Nämä ovat kolme keskeistä kysymystä kadonneen suurperheen tapauksessa

"Keskusteltiin kaikesta elämään liittyvästä"

Eräs MTV Uutisten tavoittama, nimettömänä asiaa kommentoiva perhetuttava kertoo tunteneensa Karfit yli 10 vuoden ajan.

Hän kertoo, että tapasi perheen viimeistä kertaa noin kaksi kuukautta ennen katoamista.

Karfit kävivät tällöin kylässä hänen luonaan.

– Keskusteltiin heidän kanssaan vähän kaikesta elämään liittyvästä. Tilanne ei ollut silloinkaan helppo, hän kertoo.

Perhetuttava kertoo, että kun Karfit katosivat, tuli se hänelle "yllätyksenä" ja "ei yhtään yllätyksenä".

– Kyllä mä tiesin täysin heidän tilanteestaan ja mitä oli meneillään, henkilö kertoo viitaten Karfeista tehtyihin lastensuojeluilmoituksiin ja huostaanottoon.

Puhelinnumero vaihtui tiuhaan

Yhteydenpito ennen katoamista oli Karfien ja haastateltavan välillä säännöllistä. Perheet jakoivat keskenään niin risut kuin ruusutkin.

Katoamisen jälkeen yhteydenpito loppui kuin seinään.

Haastateltava kertoo, että heistä ei kuulunut enää pihaustakaan.

– He ovat vaihtaneet puhelinnumeroa usein. En ole toki katoamisen jälkeen edes yrittänyt soittaa. Enkä ole lähettänyt meiliäkään, mietin että jos haluavat sanoa jotain, niin ehkä ottavat yhteyttä.

Henkilö kertoo, että Karfit elivät kaikkinensa hyvin "omannäköistä elämää".

Perheen lapset kävivät kotikoulua ja se ei välttämättä hänen mukaansa näyttänyt kaikille yhtä hohdokkaalta.

Vaikka perheestä on tehty useita lastensuojeluilmoituksia, hän ei ole läheisenä ihmisenä nähnyt perheessä mitään ongelmia.

– Miten sen nyt sanoisi. Vähän tulee tunteita pintaan tästä asiasta. Joskus pitää tulla raja vastaan. Jos kaikki on ok, niin kaikki on silloin ok ja voi jättää perhe rauhaan, haastateltava kertoo liikuttuen.

Haastateltava kertoo, ettei ole tietoinen perheen olinpaikasta.

– Aika vaikeaa on kyllä pysyä poissa tuolla tavalla yli vuoden. Rukoilen heidän puolestaan, että kaikki on hyvin, hän päättää.

Tuttava pariskunta: Riitoja suvun sisällä

MTV Uutisten tavoittama läheinen, nimettömänä pysyttelevä tuttavapariskunta kertoo tutustuneensa Karfeihin useita vuosia sitten.

Perheitä yhdisti kaksikielisyys ja se sai myös lapset kaverustumaan keskenään.

Pariskunta kertoo, että Karfeilla ei ollut tällöin juurikaan suomenkielisiä kavereita.

– Joku vinkkasi meille, että voitaisiin tutustua heihin.

Pariskunta kertoo, että vuosien aikana heistä tuli Karfien kanssa läheisiä. Kun lapset vietiin sijoituskotiin, koko perhe kävi säännöllisesti tapaamassa heitä paikan päällä.

– Heidän lapsensa kävivät myös henkilökunnan kanssa vierailemassa kerran täällä, jotta lapset saavat olla vähän kavereidensa kanssa, pariskunta kertoo.

Kun tieto katoamisesta tavoitti heidät, tuli se heille täytenä yllätyksenä. Pariskunta kertoo saaneensa tiedon perheen katoamisesta sosiaalityöntekijältä, joka tiesi pariskunnan Karfien läheisiksi ystäviksi.

– Olihan se järkytys, että mitä heille on tapahtunut, vaimo muistelee.

Pariskunta kuvailee Karfien vuosia jatkuneita lapsia koskevia ristiriitoja viranomaisten kanssa ajojahdiksi.

Asiat olisi voinut heidän mukaansa hoitaa "koko perheen hyvinvointia ajatellen".

Heidän mukaansa asian taustalla olisi myös riitoja suvun sisällä.

– Välit ovat olleet poikki, pariskunta kertoo.