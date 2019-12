Kaavavalituksia ei tehtailla kiusallaan, suurin osa valittajista alueen asukkaita, maanomistajia tai naapureita

Hallintotuomarit näkivät, että valituksissa on pääsääntöisesti asialliset perusteet, ja kiusallaan hankkeiden jarruttamiseksi tehdyt valitukset ovat hyvin harvinaisia.

Tulos on lähestulkoon päinvastainen kuin vain noin vuosi aiemmin tehdyssä Rakennusteollisuus RT:n, Elinkeinoelämän keskusliiton ja muun muassa kiinteistösijoittajia edustavan RAKLIn tilaamassa selvityksessä. Vuonna 2018 tehty kyselytutkimus päätyi siihen, että kaavavalitus pitkittää kaavoitusprosessia kunnissa keskimäärin yli vuoden, ja yhdeksän kymmenestä kaavoittajasta on törmännyt haitanteko mielessä tehtyihin valituksiin. Kyselyyn vastasi 173 kaavoituksen ammattilaista eri kunnista.

Tulokseksi saatiin myös, että joka kolmas valittaja on muu kuin asianosainen. Mielikuvissa siis se kilometrien päässä asuva muutoksen jarru, joka nyt vain haluaa estää mielestään liian korkean tornitalon tai maiseman pilaavan tuulivoimalan rakentamisen.

Tuomarien mukaan kiusantekijät loistavat poissaolollaan

Vaasan yliopiston julkisoikeuden emeritaprofessori Eija Mäkinen kävi ministeriön toimeksiannosta läpi hallinto-oikeuksien vuosien 2016–2017 asemakaavavalituksiin annetut hallinto-oikeuspäätökset ja kysyi hallinto-oikeuden tuomareilta, ovatko nämä törmänneet kiusantekomielessä tehtyihin tai aiheettomiin valituksiin. Tuomareiden, kuten myös 169 kaavavalituspäätöstä läpi kahlanneen Mäkisen, näkemys on, että valitukset ovat lähes kauttaaltaan perusteltuja, vaikka suurin osa valituksista ei menestykään.

– Oletin, että enemmän olisi helppoja valituksia, joista heti näkee, ettei tämä johda mihinkään. Mutta monet valitukset olivat yllättävän hyvin tehtyjä. Kaavat voivat joistakin näkökulmista olla vaikka kuinka huonoja, mutta eivät välttämättä lainvastaisen huonoja. Hallinto-oikeustuomarit eivät pitäneet hylättyjäkään valituksia turhina, vaan päätökset olivat monta kertaa kiikun kaakun. Lopputuloksen arviona viisi miinus on vielä hyväksyttävä, vaikka valittaja voi olla sitä mieltä, että kaava on nelosen arvoinen, Mäkinen sanoo havainnollistaen asiaa kouluarvosana-asteikolla.

Valittajat eivät asukaan kilometrien päässä

Mäkisen analyysin mukaan yksityisistä valittajista kaikkiaan 92 prosenttia oli joko kaava-alueen asukkaita, maanomistajia, naapureita tai lähialueen asukkaita, joiden elämään kaavapäätöksellä on todellista vaikutusta. Toisin sanoen suurin osa valittajista oli tutkimuksen mukaan asianosaisia, ei sivullisia kiusantekijöitä. Tähän lukuun ei ole otettu mukaan ympäristönsuojeluyhdistysten, asuinalueyhdistysten tai viranomaisten tekemiä valituksia.

Ero kahden tutkimuksen tuloksille syntyy ainakin siitä, että vuoden 2018 selvityksessä määritelmät perustuivat kunkin kyselyyn vastanneen omiin käsityksiin. Siinä ei määritelty tarkemmin sitä, mitä asianosaisella tarkoitetaan tai sitä, milloin valitus on turha tai jarruksi tehty. Toki myös tutkimusmenetelmä ja haastateltavien joukko oli erilainen.

– Usein koetaan, että valitus on tehty haitan aiheuttamiseksi. Haitan aiheuttaminen on kuitenkin näkökulmakysymys. Kun katsotaan valittajan näkökulmasta, niin valitukset on usein tehty myös haitan estämiseksi, Mäkinen sanoo.