Ministeriöt törmäykurssilla poliittisen kiistan takia: "Valmisteluprosessi on ollut vähän erikoinen" – keskiössä maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen

"Ei tietoa valmistelun etenemisestä"

"Työryhmässäkin paljon erimielisyyttä"

Ympäristöministeriössä näkemys on toinen. Ympäristöministeriön alueet ja yhdyskunnat -yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä sanoo, että lausunnolle lähteneen lakiesityksen taustalla on paljon työryhmän työtä.

Viherrakenteen kytkeminen lainsäädäntöön aiheuttaa kiistaa

– Viherrakentaminen on määritelty sillä tavalla, että siellä on kaikkia ekologisia käytäviä ja tällaisia, joita joudutaan laittamaan maakuntakaavaan. Käytännössä niistä tulee vahvoja käytön rajoitteita. Minä miellän ne käytännössä suojeluksi, Talvitie sanoo.

"Jotkin pelot tuntuvat vähän perusteettomilta"

Ympäristöministeriön Seppälän mukaan viherrakennetta koskien on ollut ajatuksellista ongelmaa ja se on nähty maa- ja metsätalousministeriössä suurempana asiana kuin onkaan.

– Mitä nyt sinne on kirjattu, ajatus on hyvin samankaltainen kuin mitä maakuntakaavoissa nykyäänkin on, mutta se on vain haluttu tuoda esiin yhtenä maakuntakaavoissa esitettävistä asioista. Luonnon monimuotoisuuden kannalta viheralueiden kytkeytyneisyys on tärkeää, Seppälä sanoo.