Käärijä saapui megapeli Fortniteen! Virtuaalinen Senaatintori auki sadoille miljoonille pelaajille: "Pioneerityötä"

Virtuaalisia elämyksiä luova suomalaisstudio Zoan on tuonut supersuosittuun Fortnite-videopeliin Helsingin ikonisen Senaatintorin. Käärijä-teemaiseen pelikokemukseen pääsee tutustumaan kuka tahansa ilmaispeli Fortniten pelaaja.

– Käärijä-peli on pioneerityötä ihan globaalistikin, Olin hehkuttaa.

Luvassa isoa näkyvyyttä?

Alkuperäinen ajatus ei ollut Käärijän tuominen Fortniteen, vaan projekti starttasi Helsinki-kulmalla. Zoan on tehnyt Helsingistä tarkan 3D-mallin jo vuosia sitten, ja ajatuksena oli hyödyntää sitä jollain tavalla suurta suosiota nauttivassa Fortnitessa. Käärijä, eli artisti Jere Pöyhönen, päätyi mukaan mainostoimiston ajatuksesta.

– Tässä on mukana kokeilunhalua, ennakkoluulottomuutta ja vähän myös suomalaista sisuakin, kun kerta toisensa jälkeen koitimme saada pelin Epic Gamesin tarkasta seulasta läpi, Olin sanoo.

Toistaiseksi Käärijä-kartan suosio on Zoanin oman markkinoinnin sekä puskaradion varassa. Pian apua voi tulla myös kehittäjältä, mikäli Käärijä hyväksytään osaksi virallista suositteluohjelmaa. Epic Gamesin Epic's Picks -ohjelma nostaa lupaavia Fortnite-sisältöjä paremmin esille pelin sisällä.

– Epiciltä vinkattiiin että kannattaa hakea. Se on käytännössä etusivun promo, Olin sanoo.

Mahdollisuus pelinkehittäjän virallisen suosituksen saamiseen ja ilmaiseen mainokseen on äärimmäisen kiinnostava, sillä Fortnitella on 70 miljoonaa kuukausittaista aktiivista pelaajaa. Rekisteröityneitä pelaajia on yhteensä jo yli puoli miljardia.