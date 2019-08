Kansainvälisesti arvostetun espoolaisen peliyhtiön h-hetki lähestyy vuosien uurastuksen jälkeen – uutuuspeli Controlin hahmo puhuu avoimen suomalaista rallienglantia

Ohjaajan haikea hetki



– Pelien tekeminen on yksi vaikeimmista asioista, joita viihdeteollisuudessa on. Se on monimutkainen vyyhti tarinaa, maailmaa, visuaalisuutta ja teknologiaa, kertoo STT:lle Remedyn Mikael Kasurinen.

– On aina katarttinen olo siitä, että kolmen vuoden projektiin on pistänyt sydämensä ja paljon aikaa, mutta samalla on tietynlainen menetyksen kokemus myös. Nyt se on ulkona ja se on mitä se on. Sitä jää jännityksellä odottamaan, mikä ihmisten reaktio on. Vähän kuin oma lapsi olisi kasvanut aikuiseksi ja lähtee maailmalle.