Käärijä julkaisi oman versionsa Loreenin show'sta – somekansa hullaantui: "Hän on niin rakastettava"

Finaaliin pääsee 10 eniten pisteitä saanutta suoritusta kummastakin semifinaalista, joista jälkimmäisen vuoro on torstaina 11. toukokuuta. Suomen semifinaalissa on mukana myös Ruotsin Loreen. Vuonna 2012 Euroviisut voittanut Loreen on ennakkosuosikki Liverpoolissa Tattoo-kappaleellaan.