Saksan viisuedustajalta yllätysveto – teki coverin Käärijän Cha cha cha -kappaleesta!

Finaaliin pääsee 10 eniten pisteitä saanutta suoritusta kummastakin semifinaalista, joista jälkimmäisen vuoro on torstaina 11. toukokuuta.

View this post on Instagram

Saksan edustajana nähdään tänä vuonna Lord of The Lost. Yhtye yllätti viisufanit julkaisemalla cover-version Käärijän Cha cha cha -edustuskappaleesta.

– Suomeksi laulaminen oli mielenkiintoinen taistelu. Ja hassua kyllä, vaikka kappale on suomeksi, emme ole koskaan kuulostaneet enemmän neue deutsche härteltä. On aika uudelle genrelle Neue Finnische Härte, NFH, he kirjoittavat.