Kaalisalaatin ympärille kehkeytyi käninä: Kiina ja Etelä-Korea kiistelevät nyt kimchistä – "Tämä on järjetöntä, varas vie kulttuuriamme"

Kiina on hankkinut kansainvälisen ISO-standardin pikkelöidylle salaatilleen, jota se kutsuu samalla nimellä kuin Etelä-Korea kansallista ylpeydenaihettaan kimchi-hapankaalia. Etelä-Koreaa kismittää.

Kohu alkoi kun Kiinan hallituksen linjaa myötäilevä Global Times raportoi ISO-standardista, ja sanoi, että se on kansainvälinen tunnustus kimchi-teollisuudelle, jota johtaa Kiina. Standardin varsinainen kohde on Kiinan Sichuanin maakunnasta peräisin oleva Pao Cai -salaatti.

Sen monimuotoisia lajeja Kiina kutsuu myös kimchiksi. Etelä-Korean maatalousministeriö julkaisi pian huomautuksen, ettei standardi koske kimchiä sellaisena, kun Etelä-Korea sen määrittelee. Some meni raiteiltaan.

– Tämä on järjetöntä, varas vie kulttuuriamme, kirjoitt nimimerkki navel.com etelä-korealaisella nettisivustolla. - Taas uusi yritys maailmanherruuteen, lisäsi toinen.

– Jos et yllä standardiin, et ole kimchiä , vastattiin kiinalaisella Weibo-foorumilla. - Jopa kimchin ääntäminen on tullut Kiinasta, mitäpä siihen lisättävää, totesi yksi kirjoittaja.