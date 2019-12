Italiassa kansallismielinen Salvini haluaa turkkilaiset pähkinät pois Nutellasta – kotimaan tuotanto ei kuitenkaan riittäisi ruokkimaan herkkusuita

Nutellaan menee neljäsosa maailman hasselpähkinöistä

Ongelma vain on, että pelkästään kotimainen tuotanto ei riittäisi maailmankuulun suklaasta ja hasselpähkinöistä valmistetun levitteen valmistukseen.

The Independentin mukaan Turkki on maailman suurin hasselpähkinän tuottaja: se kasvattaa yli 70 prosenttia koko maailman sadosta. Italia on seuraavana 20 prosentilla.