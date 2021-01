Jyväskylän koronalinkobileet peruttiin, mutta järjestettiin silti epävirallisesti – isoja juhlia kaavailtiin myös Helsinkiin, mutta sitten ravintola sai avilta puhelun

Suomessa on todettu tänään perjantaina 363 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntaluvut ovat pysyneet samankaltaisissa lukemissa viime viikot, mutta alueellisia eroja on paljon.

Keskiviikkona Jyväskylässä tartuntoja todettiin 106 kappaletta, mikä on kaupungille päiväkohtainen ennätys. Valtaosa tartunnoista on peräisin yhdestä ravintola-altistuksesta.

Virallisista epävirallisiin

Baarille tavallinen asiakasilta

Heidi’s Bier Barin omistaman Rekom Groupin operatiivinen johtaja Mikki Lahtinen kertoo MTV Uutisille, että Jyväskylän Heidi’s Bier Barissa on tällä hetkellä käytössä puolet kapasiteetista ja baariin voidaan ottaa nyt 275 ihmistä. Normaalisti määrä on 550 henkilöä. 150 ihmistä ei siis rikkonut olemassa olevia rajoituksia.

Lahtisen mukaan baari noudattaa voimassa olevia koronavirusrajoituksia ja ohjeistuksia. Baarissa on näkyvät kehotukset turvavälien pitämisestä ja hyvän käsihygienian noudattamisesta. Maskin käyttäminen ei ole ollut pakollista, mutta henkilökuntaa on ohjeistettu käyttämään maskeja asiakkaiden keskuudessa liikuttaessa.

Jos epäkohtia on ollut, niihin on Lahtisen mukaan puututtu.

– Ravintoloita on useita ja ne ovat suhteellisen suosittuja ja niissä käy ihmisiä. Sitten näitä tapauksia on noussut esiin. Me kyllä noudatamme kaikkia ohjeita ja sääntöjä, mitä on asetettu ja toimimme niiden mukaan. Sen tarkemmin en osaa syitä selvittää näille altistumisille.