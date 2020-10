HUSissa pelätään, että Helsingin "koronareivit" voivat poikia tartunta-aallon – ylilääkärin mukaan nyt on herkin hetki ennen leviämisvaihetta: "Eletään jännittävästi pari seuraavaa päivää"

Vastine koskien perjantain 16.10.2020 tapahtumaa Helsingin Tapahtumakeskus Telakalla Tapahtumassa noudatettiin tarkoin AVI:n ja THL:n määräämiä säädöksiä ja rajoitteita. Tapahtuma alkoi klo 17:00 ja päättyi klo 23:00. Anniskelu päättyi klo 22:00 ja musiikki loppui klo 22:30. Tapahtumakeskus Telakan pääsali on kooltaan 60m x 20m kokoinen halli ja korkeutta on 5-6 metriä. Lisäksi lisäalueina toimivat tapahtumassa hallin sivutila, sekä erikseen tapahtumaa varten rakennettu iso ulkotila, jossa oli lisävessoja vuokrattu tapahtumaa varten. Tapahtumassa oli 500 kävijää ja jokaisella ihmisellä on ollut käytössään 2,5 neliötä pelkästään pääsalissa ja mahdollisuus säilyttää turvavälit. AVI:n ja THL:n määräämien säädöksien mukaan tilaan saisi ottaa 550 ihmistä. Tapahtuman markkinoinnissa, tapahtuman Facebook-sivulla ja lipunmyyntisivulla on ollut selkeä ja tarkka Covid-19 -ohjeistus. Itse tapahtumassa Tapahtumakeskus Telakalla oli selkeät Covid-19 -ohjekyltit sisään saavuttaessa, narikassa, tapahtuma-alueella, baaritiskeillä sekä vessoissa. Tapahtumakeskus Telakan ja järjestäjäpuolen henkilökunta ohjeistivat asiakkaita ja tapahtumaa varten oli hankittu lisähenkilökuntaa. Asiakkaille jaettiin ilmaisia maskeja ovella ja tapahtuman ohjeissa oli vahva maskisuositus. Henkilökunta käytti myös maskeja. Käsidesiä oli saatavilla baaritiskeillä, vessoissa sekä pöydissä. Pöytä- ja penkkipaikkoja oli vuokrattu tapahtumaa varten 600 ihmiselle. Pöydät ja penkit oli desinfioitu ennen tapahtumaa. Aluetta oli jaettu lohkoihin paloturvallisuusmääräysten rajoissa. Tapahtuman lipunostaneet pystytään jäljittämään nopeasti sillä tapahtumaan on myyty vain ennakkolippuja. Tapahtumassa sattuneisiin lyhytaikaisiin kohtaamisiin on pyritty tapahtuman aikana puuttumaan, mutta seurueita ja seurueiden rajoja on ollut erittäin hankala erottaa toisistaan. Olemme pahoillamme ettemme ole pystyneet paremmin lyhytaikaisia kohtaamisia estämään. Lyhytaikaisia kohtaamisia saattaa sattua, kun pääartisti saapuu lavalle tai poistuu lavalta, videolla nähty tilanne on juuri tällainen. Lavan läheisyydessä sekä alueella olivat järjestyksenvalvojat sekä tapahtuman henkilökunta valvomassa tilannetta. Tapahtuma oli siirretty Covid-19 takia huhtikuun alusta lokakuulle. Tapahtuman puitteet on suunniteltu yhdessä Tapahtumakeskus Telakan kanssa. Kannan vastuun järjestäjänä ja pyrin tekemään asiakkaiden turvallisuuden eteen kaikkeni. Parhain terveisin, Harri Andersson