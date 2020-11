Yökahvilaksi muuttuneen Anna K -baarin henkilökuntaa uhkaillaan – syynä mediatieto koronarajoitusten laistamisesta: "Tämä on turvallinen paikka riekkua ennen kotiin menoa"

Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että osassa yöllä ovensa uudelleen avanneista ravintoloista meno on äitynyt koronan kannalta turhan villiksi, eli väki on ollut juovuksissa eikä turvaväleistä ole muistettu huolehtia.

”Mehän voimme järjestää jatkot itse”

– Ensin se ei meitä kiehtonut. Mutta kun suljimme ovet kello 23, huomasimme, että aika paljon ihmisiä jää kaupunkiin pyörimään ja etsimään jatkopaikkaa. Kun asiakkaamme kertoivat, että he eivät halua lähteä mihinkään jatkoille, me keksimme, että mehän voimme järjestää ne jatkot itse, Kontio selvittää.

"Ihmiset olivat innoissaan"

– Minulla meinasi viime viikonloppuna itku päästä, kun tilanne oli ravintolassa niin ihana. Me saamme tällä hetkellä ottaa sisään puolet normaalista asiakasmäärästä, eli 23 ihmistä. Tuo määrä tuli täyteen saman tien yöllä kello 12, ja sitten sen kolmisen tuntia he lauloivat ja nauttivat mietoja alkoholeja.

– Heillä oli hirveän hyvä fiilis ja he kiittelivät meitä kauheasti siitä, että on olemassa tällainen paikka, jossa voi vielä seurustella yölläkin.

Ravintolalle satelee uhkauksia

– Hallitus on tämmöisen asetuksen tehnyt, ja me olemme toimineet kaiken lakien mukaisesti. Asiakkaat ovat olleet iloisia ja hyvällä fiiliksellä. Eikä me olla ammattitaidottomia ihmisiä, että me myisimme humalaisille viinaa.