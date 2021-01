Tautiryppäillä seurauksia: Jyväskylä on siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen – yläkoulut mahdollisesti etäopetukseen

Eilen karanteeniin tai eristykseen Jyväskylässä asetettiin yli 500 ihmistä. Jo aiemmin kuluneella viikolla karanteeniin on asetettu yli 1000 ihmistä.

Jyväskylä katsoo nyt siirtyneensä taudin leviämisvaiheeseen, sillä terveydenhuollon kantokyky on vaarantumassa. Terveydenhuollon jäljitystyö on tällä hetkellä erittäin ruuhkautunut ja karanteenien asettaminen on vaarassa hidastua. Jäljitystyön vahvistaminen tarkoittaa sitä, että terveydenhuollon peruspalveluita ajetaan alas ja henkilöstöä siirretään tukemaan jäljitystyötä.